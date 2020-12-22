رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 22 ديسمبر 2020 الموافق 07 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الحكومة السويدية تسعى لسن قانون إغلاق جديد بحلول يناير

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 09:19 م
الحكومة السويدية
الحكومة السويدية
وكالات
طباعة
تخطط السويد لسن قانون جديد للتعامل مع جائحة فيروس كورونا في يناير المقبل، يعطيها الحق في إغلاق الشركات ووسائل النقل العام للمساعدة في التعامل مع الارتفاع في حالات الإصابة بالفيروس.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن وزيرة الشؤون الاجتماعية لينا هالينجرين قولها في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء إن الحكومة ستقدم مشروع القانون في 4 يناير وإنه " لم يتضح بعد ما إذا كانت تلك المسألة تتعلق بالقانون بأكمله أو أجزاء منه".

وخلال حديث في مقابلة مع شبكة "اس في تي" الحكومية في وقت سابق اليوم، قال رئيس الوزراء ستيفان لوفين إنه سيكون "مفيدًا" إذا تم سن التشريع بحلول أوائل العام المقبل.

وعلى الرغم من الزيادة الجديدة في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا، لم تصل السويد حتى الآن إلى حد الإغلاق الكامل، ويعود ذلك جزئيا إلى عدم وجود الإطار القانوني لديها للقيام بالمزيد.

وردا على سؤال عن سبب عدم إعطاء حكومته الأولوية للقانون الجديد في وقت سابق، أجاب رئيس الوزراء أن "الوباء قد تغير" وتواجه البلاد الآن "وضعًا أكثر خطورة".

وأضاف لوفين "اعتقد الكثيرون أننا سنرى مجموعات من الإصابات بدلا من انتشار واسع النطاق.. السويد تحتاج إلى نوع مختلف من التشريع غير الذي كان مطبقا في فصل الصيف".

موضوعات متعلقة

«الصحة» تناقش مستجدات بروتوكولات علاج كورونا.. ومؤتمر لإعلان آلية توزيع اللقاح

مواطن يغلق فمه بـ«القفل» في نجع حمادي بقنا (صور)

تنبأوا بوفاتهم قبل أيام.. مصرع 3 طلاب من كفر الشيخ فى حادث مرورى (صور)

حتى تتضح الرؤية.. الهجرة تناشد المصريين تأجيل السفر

الصور

image description

«تعليم دمياط» يتفقد مدرسة الإيمان الإسلامية (صور)

image description

إنشاء 7 محطات مياه جديدة بمليارى جنيه فى أسيوط فى 2020

image description

جامعة أسيوط تفوز بـ4 مراكز متقدمة في مسابقة مركز الفنون بالإسكندرية

image description

«محور ديروط الحر» أبرز إنجازات قطاع الطريق بأسيوط في 2020

image description

افتتاح 34 مدرسة جديدة في أسيوط في 2020 بتكلفة 284 مليون جنيه

الأكثر قراءة

«الصحة» تناقش مستجدات بروتوكولات علاج كورونا.. ومؤتمر لإعلان آلية توزيع اللقاح

مواطن يغلق فمه بـ«القفل» في نجع حمادي بقنا (صور)

التفاصيل الكاملة عن قتل سيدة ثرية في الطالبية

محمد الباز يكتب: أدلة خروج الإخوان على الإسلام

إنفوجراف

image description

كيف تعيش حياتك على طريقة محيي إسماعيل؟ (إنفوجراف)

image description

الفرق بين لقاحى «سبوتنيك» و«فايزر» (إنفوجراف)

image description

هؤلاء ممنوعون من لقاح كورونا (انفوجراف)

image description

بديل محلي.. 65% انخفاضا في واردات الوقود منذ 2016 (إنفوجراف)

نجم الساعة

ضبط هارب من تنفيذ 611 حكمًا و5 ملايين جنيه غرامة

منوعات

الجراحات التجميلية تزداد زخما في البرازيل بالرغم من وباء كورونا

2،4 مليار يورو للفائزين باليانصيب الميلادي السنوي في إسبانيا

وفاة الممثل الفرنسي كلود براسور عن عمر ناهز 84 عامًا

دراسة: أصوات الطيور تعمل على تحسن مزاج الإنسان

أيام زمان

لماذا رفضت أم كلثوم كأس الخمر فى منزل أحمد شوقى؟

أبرزهم نجاح الموجى.. فنانون رفضوا العمل مع عادل إمام

شهادة نجيب محفوظ فى سناء جميل: «محدش يقدر يكمل بعدها»

صلاح ذو الفقار وزهرة العلا.. الشائعة التى تحولت إلى حقيقة

مقالات الرأي
أحمد قرمد
هل يجب استمرار محمد حفظى رئيسا لمهرجان القاهرة السينمائى الدولى هو وفريقه؟
ماجد حبته
صفقات «دى مايو» فى الدوحة!
د.مينا بديع عبدالملك
البابا كيرلس السادس.. الأب المُحب
ثروت الخرباوي
مخططات «الإرهابية» ضد الأقباط
المزيد

الثقافة

40 لوحة فى ورشة «لغتى العربية» بمكتبة الحضارة الإسلامية

عمّار في بحر النغم: كيف عاش الشريعي وسط أمواج الطرب؟

غدًا.. أدهم العبودي يناقش «مالم تروه ريحانة» بالنيل الثقافية

ننشر دليل الناشرين بمعرض أسوان الأول للكتاب