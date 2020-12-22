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الثلاثاء 22 ديسمبر 2020 الموافق 07 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تيخانوفسكايا تطالب بتوسيع العقوبات الأوروبية على نظام بيلاروس

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 09:12 م
زعيمة المعارضة في
زعيمة المعارضة في بيلاروس سفيتلانا تيخانوفسكايا
وكالات
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طلبت زعيمة المعارضة في بيلاروس سفيتلانا تيخانوفسكايا، اليوم الثلاثاء، من الاتحاد الأوروبي خلال زيارة لمدريد، توسيع العقوبات على نظام الرئيس الكسندر لوكاشنكو لتشمل شرطيين ومسؤولين في مراكز انتخابية.

ولا يعترف الاتحاد الاوروبي بنتائج الانتخابات الرئاسية البيلاروسية في التاسع من أغسطس والتي يؤكد لوكاشنكو انه فاز بها وفرض عقوبات على حوالى 80 شخصا يمثلون النظام بينهم الرئيس ونجله.

واعلنت تيخانوفسكايا خلال مؤتمر صحافي مشترك مع وزيرة الخارجية الاسبانية ارنشا غونزاليس لايا "لا اود ان القي اللوم على احد لكن من الغريب ان يكون قلائل ادرجوا على قائمة العقوبات".

واكدت ان 32 الف معارض ومتظاهر اعتقلوا بأيدي قوات الامن الحكومية.

واضافت "العديد من الاشخاص ارتكبوا فظاعات واعمال عنف وتعرضوا لكرامة افراد بعد هذا الاقتراع.

وهل تعتقد اوروبا ان بعض الاشخاص فقط مسؤولون عن ذلك؟ يمكن لاوروبا ان تقوم بما هو اكثر، اكثر من ذلك لناحية العقوبات".

واقترحت المعارضة توسيع العقوبات نحو "افراد عاديين" ك"شرطيين تعرضوا بالضرب لاشخاص" او "مديري مدارس حصلت فيها عمليات غش في الانتخابات".

ويواجه الرئيس ألكسندر لوكاشنكو الذي يتولى السلطة منذ العام 1994 حركة احتجاج غير مسبوقة منذ إعادة انتخابه المثيرة للجدل مطلع أغسطس في انتخابات اعتبرتها المعارضة والغرب مزورة وأثارت تظاهرات حاشدة.

ويرفض لوكاشنكو المدعوم من روسيا التنحي ولم يتحدث سوى عن إصلاحات دستورية لمحاولة تهدئة غضب المحتجين.

ومعظم قادة حركة المعارضة اودعوا السجن او وضعوا في الاقامة الجبرية او ارغموا على مغادرة البلاد كسفيتلانا تيخانوفسكايا اللاجئة حاليا في ليتوانيا.

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