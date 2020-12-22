المشدد 15 سنة لمسجل خطر قتل عامل بسبب خلافات مالية

عاقبت محكمة جنايات القاهرة مسجل خطر بالسجن المشدد 15 سنة وغرامة 20 ألف جنيه؛ لاتهامه بقتل مواطن والشروع فى قتل آخر بالسلام.وأسندت النيابة للمتهم قتله عامل يدعى (خميس.أ)، الشروع فى قتل المجنى عليه سيد.ع، عامل بأن بيّت النية وعقدا العزم على قتل المجني عليه، وأعدًا لذلك الغرض سلاح ناري وسلاح أبيض مطواة، وما إن ظفرا به حيث سدّدا له عدة طعنات وأطلق على الأخير الرصاص.تلقى قسم شرطة السلام إخطارًا من المستشفى بوصول عامل (جثة هامدة) إثر إصابته بطعنات متفرقة في أنحاء جسده، انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة وتبين من التحريات والتحقيقات، أن وراء الواقعة مسجل خطر حيث نشبت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى أن قام المتهم بالتعدي علي المجني عليه على وطعنه، ليسقطه غارقًا في دمائه وذلك لخلافات علي مبلغ مالي، وقامت قوات الأمن بالقبض علي المتهم واعترف بقتل المجني عليه والشروع في قتل صديقه، وارشد عن السلاح المستخدم في الواقعة وتحرر المحضر اللازم.