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الثلاثاء 22 ديسمبر 2020 الموافق 07 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

إنتاج الصين النفطي سيبلغ 3.8 مليون برميل يوميًا في 2020

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 09:22 م
النفط
النفط
وكالات
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نقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، اليوم الثلاثاء، عن مدير إدارة الطاقة الوطنية قوله: إن إنتاج الصين من النفط الخام سيصل إلى 194 مليون طن، بما يعادل 3.87 مليون برميل يوميا، في 2020.

سيعني ذلك ارتفاع الإنتاج للعام الثاني على التوالي، وزيادته 1.6 بالمئة من 191.01 مليون طن أنتجتها الصين في 2019، ليصبح أعلى إنتاج سنوي منذ 2016، وفقا لبيانات المكتب الوطني للإحصاءات.

تأتي الزيادة عقب قفزة في الإنتاج من حقلي تشانغقينغ وتاريم البريين ومن خليج بوهاي، حسبما ذكره تشانغ جيان خوا مديرة إدارة الطاقة الصينية.

الصين أكبر مستهلك للطاقة في العالم، وكانت سادس أكبر منتج للنفط في 2019، حسب وكالة الطاقة الدولية.

في غضون ذلك، نقلت الوكالة الرسمية عن تشانغ قوله خلال مؤتمر إن الصين بصدد إنتاج أكثر من 186 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي هذا العام، بزيادة لا تقل عن 7.1 بالمائة مقارنة مع 2019.

وقال تشانغ إن الصين ستتوسع في تخزين الغاز الطبيعي تحت الأرض العام القادم، وذلك عن طريق تشييد مجمعات تخزين في الشمال والشمال الشرقي والشمال الغربي والجنوب الغربي، تتزامن تلك التصريحات مع بواعث قلق حيال الطلب على الوقود خلال أشهر الشتاء.

كانت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح قالت أمس الاثنين: إن مخزون الغاز الحالي يكفي استهلاك الصين لنحو 90 يوما.

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