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الثلاثاء 22 ديسمبر 2020 الموافق 07 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

لحظة تكريم إلهام شاهين من مهرجان نقابة المهن التمثيلية (فيديو)

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 09:06 م
إلهام شاهين
إلهام شاهين
حسين الجندي
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كرمت إدارة مهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح التجربة الأولى في دورته الخامسة، برئاسة الدكتور أشرف ذكي نقيب الممثلين، النجمة إلهام شاهين عن مجمل أعمالها وتاريخها الطويل، وذلك في ختام المهرجان الذي يقام حاليا على خشبة مسرح النهار.

واستعرض حفل الختام فيلما تسجيلا عن مشوار الفنانة إلهام شاهين، والذي قامت بإعداده الكاتبة الصحفية مي سكرية، وقام بإخراجه روماني خيري.

يذكر أن مدير المهرجان هو المخرج المسرحي سامح بسيوني ونائب مدير المهرجان منه بدر تيسير، كما تتكون لجنة التحكيم من عضوية المخرج أحمد خالد أمين، وإبراهيم فخر وسلمي غريب ومهندس الديكور وائل عبد الله وأحمد تمام، والفنان أحمد صيام وأحمد منيب.

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