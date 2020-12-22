مطروح تفوز ببطولة الألعاب الإلكترونية وأسوان والوادي فى المركز الثاني والثالث

أعلنت اللجنة المنظمة لأولمبياد المحافظات الحدودية الذى أقيم بمدينة شرم الشيخ عن فوز محافظة مرسى مطروح ببطولة الألعاب الإلكترونية فى لعبة كرة القدم، وجاء فى المركز الثانى محافظة أسوان، والمركز الثالث محافظة الوادى الجديد.وقرر الاتحاد المصرى للألعاب الإلكترونية الذى قام بتنفيذ المسابقات منع اللاعب الأول ٣ آلاف جنيه، والمركز الثاني ٢٠٠٠ جنيه، والمركز الثالث ١٠٠٠ جنيه، بخلاف الميداليات للمراكز الثلاث وكؤوس البطولة.وأشار شريف عبدالباقى إلى أنها المشاركة الأولى للاتحاد، وبعد الحماس الكبير والرغبة فى المشاركة فإن هناك مشروع لتنفيذ مسابقات كأس المحافظات الحدودية على مدار العام أونلاين كل 3 أشهر، على أن تجرى التصفيات النهائية خلال الأولمبياد السنوى.