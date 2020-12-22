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الثلاثاء 22 ديسمبر 2020 الموافق 07 جمادى الأولى 1442
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

رئيس اتحاد الغرف يشكل شعبة جديدة لـ«تنمية الموارد البشرية»

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 09:04 م
إبراهيم العربي
إبراهيم العربي
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شكل المهندس إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس غرفة القاهرة، شعبة تجارية جديدة والأولى من نوعها بالغرف التجارية اليوم الثلاثاء، وهي شعبة مراكز التدريب وتنمية الموارد البشرية بغرفة القاهرة التجارية لدورة 2020 - 2024 وتكونت الشعبة من جمعية عمومية تضم 21 عضوا.

جاء ذلك في حضور أحمد الوسيمي نائب أول رئيس غرفة القاهرة وسامح زكي نائب ثان رئيس غرفة القاهرة.

وأعلن "العربي"، اختيار مجلس إدارة الشعبة بالتزكية، واختيار هيئة مكتبها بالتزكية أيضا، حيث جاء الدكتور صفوت النحاس رئيسا ومدحت عبد الوهاب ومحمد نبيل نائبان أول وثان ومحمد السيد سكرتيرا عاما للشعبة.

وأبدى رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ارتياحه وتفاؤله لتشكيل مثل هذه الشعبة التي تمثل القطاع الأهم في التنمية والتطوير خاصة في ظل خطة اتحاد الغرف التجارية لتنمية القطاعات المختلفة من منتسبي الغرف التجارية الذين يمثلون القاعدة الأساسية لاقتصاد بلدنا كما أن تشكيل هذه الشعبة يأتي تماشيا مع الخطة التطويرية التي تشهدها الدولة مؤخرا على كافة الأصعدة والتي تبدأ من تطوير وتنمية مهارات العامل البشري.

ولفت "العربي" إلى أن اتحاد الغرف التجارية يسير جنبا الى جنب مع التطور الحكومي لأننا في النهاية لنا هدف واحد وهو خدمة بلدنا، مشددا على أن تدريب وتأهيل العامل البشري على أحدث السبل التطويرية والتنموية الحديثة تعتبر العمود الفقري لنمو اقتصادنا القومي من خلال تنمية كافة القطاعات بالمؤسسات الاقتصادية والتنسيق مع الجهات الحكومية لتحقيق هذا الهدف وهو ما يقوم به اتحاد الغرف حاليا في خطته التطويرية سواء من خلال تأهيل وتدريب العامل البشري أو تطبيق منظومة التحول الرقمي والشمول المالي التي تعتمد أيضا على العامل المؤهل بشكل صحيح.

وتوقع رئيس اتحاد الغرف التجارية أن يكون لهذه الشعبة شأنا كبيرا في ظل تمثيلها لقطاع مهم سيكون قاطرة مهمة لتحقيق التقدم والرقي والتنمية للأنشطة ومن ثم للاقتصاد القومي ولذلك ستنال هذه الشعبة وكل الشعب بالغرفة والاتحاد كل المساندة من أجل تحقيق خطط مستقبلية تنموية هدفها مصلحة بلدنا على الصعيد المحلي والدولي.

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