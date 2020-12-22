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الثلاثاء 22 ديسمبر 2020 الموافق 07 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مجلس الإمارات للإفتاء يجيز استخدام لقاح كورونا

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 09:24 م
الشيخ عبدالله بن
الشيخ عبدالله بن بيه
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أصدر مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، برئاسة الشيخ عبدالله بن بيه، فتوى شرعية بجواز استعمال لقاحات فيروس كورونا، إعمالا لمقاصد الشريعة المتعلقة بحفظ النفس البشرية والقواعد الفقهية المفصلة في ذلك.

وأشار المجلس- وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام)- إلى أن التّطعيم داخل في جنس الدّواء والعلاج المأمور به شرعا، فهو من باب الطب الوقائي بالنسبة للأفراد، خاصة في الأمراض الوبائية، موضحا أنه حتى ولو اشتمل اللقاح في مكوناته على مواد نجسة أو محرمة، فإنّه يجوز استعماله، وذلك إعمالًا لقاعدة "الاستحالة" وقاعدة "جواز التداوي بالنجس إذا لم يوجد غيره".

ولفت المجلس إلى قاعدة أن "الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة الخاصة"؛ حيث إن هذا المرض قد اختص عن كثير من الأمراض بما اتصف به من سرعة الانتشار والعدوى، فإن لم يكن التداوي بهذا اللقاح ضرورة في حق كل أحد؛ فإنه حاجةٌ عامة في حق كافة الخلق.

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