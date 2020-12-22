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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الأبراج اليوم

ما بين الكلاسيكية والجريئة.. الملابس المناسبة لمواليد الأبراج بالكريسماس

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 09:01 م
الملابس
الملابس
سلمى بدر
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أيام قليلة تفصلنا عن احتفالات ليلة رأس السنة واختيار الملابس دائما يشغل بال السيدات، لكن هل للأبراج تتدخل في اختيار الملابس وتؤثر على اختيار مواليدها، لذا تتحدث اليوم لـ«الدستور» خبيرة الأبراج وعالمة الفلك منى أحمد عن اختيار كل فتاة لملابسها ليلة الكريسماس حسب برجها الفلكي.

الملابس المناسبة لمواليد الابراج في الكريسماس

- برج الحمل:
مولودات برج الحمل صاحبات شخصية بسيطة للغاية لا يحبون المبالغة في اختيار ملابسهن، لهذا يميلن إلى اختيار الملابس الكلاسيكية بشكل أكبر ولا يفضلن الملابس العصرية لذا يمكنهن اختيار فستان رسمي مع معطف كلاسيكي.
- برج الثور:
تتميز مولودات برج الثور بأنهن صاحبات شخصية عصرية ومواكبة دائمًا لصيحات الموضة لذا يمكنهن اختيار الفساتين المواكبة لصيحات الموضة مثل التي تتميز بالأكمام المنفوخة أو المزينة بالتموجات أو ارتداء بدلة رسمية.

- برج الجوزاء:
مولودات برج الجوزاء صاحبات شخصية مميزة يبحثن عن القطع غير التقليدية ويتجنبن اختيار الملابس البسيطة يمكنهن ارتداء فستان بتصميم غير تقليدي لمظهر أكثر جاذبية.

- برج السرطان:
مولودات برج السرطان يمتلكن عدد كبير من الملابس ويحبون الملابس الكلاسيكية الأنيقة، يمكنهن ارتداء فستان أسود أو أحمر كلاسيكي، أو اختيار تنورة بليسيه مع بلوفر.

- برج الأسد:
مولودات برج الأسد صاحبات شخصية محبة للحياة يعشقن الألوان الزاهية لهذا يمكنهن اختيار فستان بدرجة زاهية، أو اعتماد إطلالة بسيطة مع بلوفر وتنورة بألوان الكريسماس لمظهر نابض بالحيوية.

- برج العذراء:
مولودات برج العذراء صاحبات شخصية كلاسيكية من الدرجة الأولى يحبون اختيار الملابس بدرجات داكنة مثل البيج والأسود والنبيتي لذلك يمكنهن اختيار بلوفر نبيتي مع بنطلون جينز ناعم.

- برج الميزان:
مولوات برج الميزان يحبون المزج بين الكلاسيكية والعصرية ويفضلن الملابس البسيطة الأنيقة، يمكن اختيار فستان قطيفة بتصميم كلاسيكي جذاب أو ارتداء جاكيت جلد مزين بتفاصيل معدنية.

- برج العقرب:
مولودات برج العقرب نساء صاحبات قوية يبحثن عن الإطلالة المثالية طوال الوقت، لهذا يمكنهن اختيار فستان بتصميم بسيط مع معطف رسمي.

- برج القوس:
مولودات برج القوس يحبون المزج بين الاستايل الأنثوي الناعم والطابع الكلاسيكي لذلك يمكنهن اختيار الفساتين البسيطة باللون الوردي أو الأحمر أو الأسود، أو ارتداء تنورة قصيرة منفوشة أو محددة للقوام مع بلوفر بسيط باللون الأحمر.

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- برج الجدي:
مولودات برج الجدي صاحبات شخصية بسيطة للغاية يبحثن عن الملابس التي تشعر بالدفء والراحة يمكن اختيارهن فستان بسيط محدد للقوام منسق مع جاكيت فرو أو ارتداء بلوفر منسق مع بنطلون جينز.

- برج الدلو:
مولودات برج الدلو صاحبات شخصية محبة للمرح والتجربة ويحبون ارتداء الملابس العصرية الملونة لهذا يمكهن اختيار بلوزة وتنورة بألوان الكريسماس لمظهر مليء بالحيوية.

- برج الحوت:
مولودات برج الحوت صاحبات شخصية هادئة لهذا يميلن إلى اختيار الملابس غير المتكلفة، يمكنهم اختيار الملابس البسيطة مثل بلوفر وبنطلون بدرجات الباستيل أو فستان بسيط بلون محايد.

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