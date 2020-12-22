ما بين الكلاسيكية والجريئة.. الملابس المناسبة لمواليد الأبراج بالكريسماس

الملابس المناسبة لمواليد الابراج في الكريسماس

- برج الحمل:



- برج الثور:



- برج الجوزاء:



- برج السرطان:



- برج الأسد:



- برج العذراء:



- برج الميزان:



- برج العقرب:



- برج القوس:



مولودات برج الحمل صاحبات شخصية بسيطة للغاية لا يحبون المبالغة في اختيار ملابسهن، لهذا يميلن إلى اختيار الملابس الكلاسيكية بشكل أكبر ولا يفضلن الملابس العصرية لذا يمكنهن اختيار فستان رسمي مع معطف كلاسيكي.تتميز مولودات برج الثور بأنهن صاحبات شخصية عصرية ومواكبة دائمًا لصيحات الموضة لذا يمكنهن اختيار الفساتين المواكبة لصيحات الموضة مثل التي تتميز بالأكمام المنفوخة أو المزينة بالتموجات أو ارتداء بدلة رسمية.مولودات برج الجوزاء صاحبات شخصية مميزة يبحثن عن القطع غير التقليدية ويتجنبن اختيار الملابس البسيطة يمكنهن ارتداء فستان بتصميم غير تقليدي لمظهر أكثر جاذبية.مولودات برج السرطان يمتلكن عدد كبير من الملابس ويحبون الملابس الكلاسيكية الأنيقة، يمكنهن ارتداء فستان أسود أو أحمر كلاسيكي، أو اختيار تنورة بليسيه مع بلوفر.مولودات برج الأسد صاحبات شخصية محبة للحياة يعشقن الألوان الزاهية لهذا يمكنهن اختيار فستان بدرجة زاهية، أو اعتماد إطلالة بسيطة مع بلوفر وتنورة بألوان الكريسماس لمظهر نابض بالحيوية.مولودات برج العذراء صاحبات شخصية كلاسيكية من الدرجة الأولى يحبون اختيار الملابس بدرجات داكنة مثل البيج والأسود والنبيتي لذلك يمكنهن اختيار بلوفر نبيتي مع بنطلون جينز ناعم.مولوات برج الميزان يحبون المزج بين الكلاسيكية والعصرية ويفضلن الملابس البسيطة الأنيقة، يمكن اختيار فستان قطيفة بتصميم كلاسيكي جذاب أو ارتداء جاكيت جلد مزين بتفاصيل معدنية.مولودات برج العقرب نساء صاحبات قوية يبحثن عن الإطلالة المثالية طوال الوقت، لهذا يمكنهن اختيار فستان بتصميم بسيط مع معطف رسمي.مولودات برج القوس يحبون المزج بين الاستايل الأنثوي الناعم والطابع الكلاسيكي لذلك يمكنهن اختيار الفساتين البسيطة باللون الوردي أو الأحمر أو الأسود، أو ارتداء تنورة قصيرة منفوشة أو محددة للقوام مع بلوفر بسيط باللون الأحمر.