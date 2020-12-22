هل يجب استمرار محمد حفظى رئيسا لمهرجان القاهرة السينمائى الدولى هو وفريقه؟

(تنويه )

ليس لى أى مصلحة مع أى جهة أو شخص، أو ضد أو مع، ولكنى باحثا فى الشأن السينمائي وأكتب وأتحدث من منطلق حرصى للحفاظ على الهوية الثقافية العربية والسينمائية مع ضرورة تكافؤالفرص للجميع

-درست الكثير بمختلف العلوم ومازلت، حضرت مهرجانات سينمائية بتصنيف مهرجان القاهرة السينمائى الدولى ومسابقات البلطيق وأوربا وأقل تصنيفا، جلست وتناقشت مع رؤساء مهرجانات عالمية ومحلية وصناع سينما من أوربا والبلطيق وأسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية، صنعت أفلاما مستقلة بإمكانياتى المتاحة وبأموالى الخاصة فقط إنتاجا وإخراجا وسيناريو وتصوير ومونتاجا ووضع الموسيقى، أحيانا عندما لم أجد أحد صممت البوسترات الخاصة بأفلامى ووزعتها أيضا إلى آخره.

- كان معى أيضا أشخاص ولهم أدوارًا يشكرون عليها جميعا .

- نالت أفلامى جوائز ومشاركات مع أفلام أكثر إنتاجا وجودة وهى غير مستقلة .

- تم رفض أفلامى وعدم قبولها من مهرجانات كثيرة أيضا .

- أرفض أى منحة إنتاجية من أى شخص أو أى جهة ومازلت .

- أسافر على نفقتى الخاصة والشخصية ولا تتحملنى أى جهة .

-لن أحضر مهرجان القاهرة السينمائى الدولي عام 2021 بنفس التوقيت لإرتباطى بمهرجان أخر بنفس التوقيت العام القادم .

- أعلنت عن تاريخ جيرارد ديبارديو كأول شخص فى مصر عندما علمت أنه سيتم تكريمه بمهرجان الجونة السينمائى لإحترامى لثقافتنا العربية ورفضت تكريمه .

- أعلنت عن قبول مهرجان مالمو للسينما العربية فيلما عرض بمهرجانا صهيونيا وقبله السيد محمد قبلاوى لأننى أحترم الثقافةالسينمائية والهوية العربية .

- أعلنت عن خطورة وجود مجلة «فارايتي» التى تدار بواسطة كيان صهيونى محتل وعن شراكتها مع مايطلق عليه مركز السينما العربية، ووجودها بالمهرجانات السينمائية العربية وذلك لتنبيه المركز الذى أوده عربيا خالصا بما يحفظ الهوية الثقافية العربية فلكل مهرجانا ولكل دولة هويتها الثقافية ويجب إحترام هذه الثقافة .

- أكتب عن مهرجان القاهرة السينمائى الدولى هذا العام وليس لى أى مصلحة مع أى أحد مطلقا لأنه مهرجانا كبيرا وعظيما ولد كبيرا وسيستمر كبيرا، وأؤكد احترامى للجميع دون النيل أو الإساءة لأحد لأننى أحترم الجميع .

مهرجان القاهرة السينمائى الدولى يعد من أعظم مهرجانات العالم ويأتى تصنيفه من جانب FIAPF كمهرجان كان وبرليناله والبندقية وكارلوفي فاري وسان سيباستيان ، شنغهاي ، طوكيو إلخ....

- لايرضى أحد أن يكتب أسم مؤسس وأول رئيس لمهرجان القاهرة السينمائى الدولى خطأ وعلى الموقع الرسمى للمهرجان كمال الملاح بدلا من ( كمال الملاخ)، ويجب تدارك هذا الخطأ الفادح فورا.

- أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولى فتح باب التسجيل للمشاركة فى "أيام القاهرة لصناعة السينما" النسخة الثالثة من أيام القاهرة لصناعة السينما، التي تُقام في الفترة من 4 إلى 7 ديسمبر، ضمن فعاليات الدورة الـ42 من 2 إلى 10 ديسمبر 2020، مع وجود عدة بطاقات تقدمت بطلب الإعتماد خارج إطار نقابة المهن السينمائية مع أننى عضوا بها، وفضلت دفع مبلغ ماليا كمستقل من صناع السينما وأثناء التسجيل طلب منى كل ما أريده وسجلت كل ما أردته مع ضرورة تكافؤ الفرص، حصلت على البطاقة من دار الأوبرا المصرية قبل بدأ المهرجان بيوما لأجد أن هذه البطاقة لا تليق مطلقا بصناع السينما ومهرجان القاهرة السينمائي الدولى، لأجد

- طابور الخبز السينمائى - وهنا أقصد بالخبز (الفيلم)- وعند الوصول بعد الوقوف لساعات، لم أجد أى فيلم، أحاول أن أحجز أفلاما بعد أيام واآٔتى يوميا لم أجد حتى وجدت فيلما صينيا أجبرت على حضوره .

وتتوالى الأحداث تباعا حتى حصلت على محاضرة وندوة للمخرج الروسى ألكسندر سوكوروف، هذه حصيلتى من المهرجان ببطاقة (صناع السينما )

تلك البطاقة عندما أحضر بها مهرجانا بتصنيف مهرجان القاهرة السينمائى الدولى أستطيع حجز تذاكرى كاملة وإن لم أجد أذهب لدور العرض بموجب البطاقة ويسمحوا لى بالدخول بدون مشاكل وفى بعض الحالات القاعة ممتلئة يسمح لى أن أظل واقفا إن أردت أستطيع التواجد على الريد كاربت ولا يستطيع أحد منعى علاوة على حضور الحفلات الليلية والإجتماعات علاوة على تسلمى حقيبة خاصة بالمهرجان تحتوى على كتالوج وقلم ونوتة وتيشيرتا خاص بالمهرجان و إتاحة المواصلات المجانية وبموجب هذه البطاقة أيضا تخفيضات المطاعم والبارات إن أردت أيضا دعوات لحضور لحفل الإفتتاح والختام ويسمح لى بإصطحاب شخصية أخرى معى إن أردت أيضا .

أجد مسئولا أو مسئولة من قسم الصناعة لأى مشكلة وبريدا إلكترونيًا ينبهنى لأى حدث ودعوة قسم الصناعة بمهرجان القاهرة السينمائي الدولى لايجيب ! حتى على رسائل البريد الإلكتروني

- عندما سألت عن بعض هذه الأشياء قيل أنها مخصصة للبعض من أصحاب النشرة الخاصة بالمهرجان فقط

- فى القاهرة هذا العام لايوجد حتى كيسا بلاستيكيا حتى ومنقوشا عليه شعارا للمهرجان، أو أثارنا الفرعونية العظيمة يجب توجيه الشكر للأطفال من من نقشوا شعارات الحقيبة المخصصة لبعض الفئات.

- تستطيعوا أن تفعلوا ذلك وأن زاد سعر البطاقات بعد ذلك.

- وعند إنتهاء المهرجان يرسل لى رابط لتقديم الإقتراحات وإنطباعى وبنسب مئوية وأكتب كل ما أريد من أجل تحسين خدمات المهرجان .

- هناك بطاقة بالمهرجان أيضا يطلق عليهامحبين السينما من الجمهور العادى هل تعتقدوا أنهم سيحبون السينما ؟

- جلست مع أحد النقاد العرب المدعوين للمهرجان قلت له ماإنطباعك عن المهرجان قال لى لم أجد تذاكر، ولكن السيد أندرو محسن سيأتى لى بتذاكر الأفلام التى أود مشاهدتها

- جلسنا مجموعة ومعى إحدى المدعوات العرب وجهت لها نفس السؤال السابق قالت لى موضوع التذاكر، ولكنها قالت أيضا السيد أندرو محسن سيحضر لى بالتذاكر التى أريدها، وأثناء جلوسنا وجدت السيد أندرو محسن يأتى لها بتذكرة لأحد العروض كانت طلبتها

فهذا لايليق يا أستاذ حفظى

تعالت الأصوات تنادى بالتذاكر حتى إستمع المهرجان ليقرر مهرجان القاهرة السينمائى زيادة عدد منافذ حجز التذاكر وتخصيص شباك للصحفيين والنقاد، ويعلن ذلك السيد أندرو محسن، وسط تجاهل تام لكبار السن من كافة الفئات

هذه مجاملة غير مشروعة، يا أستاذ حفظى أنت تعرف و تحضر، يتم إصدار التذاكر للمشاركين والمعتمدين على أساس من يأتي أولاً يخدم أولاً لايوجد مايفعله الأستاذ أندرو محسن مطلقا .

أين دور السيدة علياء ذكى من قسم الصناعة؟؟؟؟

هى محامية لها كل التقدير وحضرت مهرجانات كثيرة وعملت بها مجتهدة وطاقمها أيضا هذه الدورة ولكن ليس بالشكل الأمثل على الإطلاق والتى يليق بمهرجان القاهرة السينمائى الدولى

قابلت السيد محمد حفظى مرتين وقلت له لم أجد تذاكر وجدته ممسكا بهاتفه ليستعلم الأمر وقال لى سوف أرد عليك، وفى المساء من نفس اليوم قال لى أنه يبحث إقامة عرض رابع.. لم أجد ذلك يا أستاذ حفظى .

- مسابقة سينما الغد

وجود فيلم سارة الشاذلى التى تعيش بكوبا والفيلم إنتاجا كوبيا وشارك بمهرجانات كوبية ولم يشارك بمهرجانات أخرى،وهى أبنة السيدة ماريان خورى التى تحضر المهرجان، والتى منحت جائزة العام السابق ووجود السيد جابى خورى بالمهرجان ويترأس مسابقة سينما الغد السيد أندرو محسن بل يتم منح سارة الشاذلى جائزة يوسف شاهين عن فيلمها (مجاملة غير مشروعة جدا جدا جدا) وتسير تساؤلات كثيرة جدا. لأنها تحرم العديد من صناع السينما من فرصة المشاركة بمسابقة سينما الغد الدولية الخاصة بالأفلام القصيرة

هناك آلاف الصناع يستحقون المشاركة وإتاحة الفرصة لهم بمهرجانهم القاهرة السينمائى الدولى، ومن يعمل بالصناعة يدرك ما أقصد

- المكرمين وإنتقاء الأفلام بعد تسجيل الصناع أعمالهم بالقاهرة السينمائى الدولى تم بحرص شديد جدا

- لجان التحكيم بكافة المسابقات (لاتعليق)

- وجود فيلم حظر تجول بالمسابقة الرسمية (مشروع ) لعدم وجود أفلاما مصرية عرض أول وإن نال جائزة أى من أفراد العمل .

- الخبر المنشور بأن القاعة كانت خالية أثناء ندوة المخرج الروسى ألكسندر سوكوروف والصورة غير مهنية من جانب الناشرين جميعا والمتداولين، والحقيقة أن الندوة كانت رائعة وهناك جانبين بالقاعة الأيسر الشمس شديدة الحرارة والجانب الأيمن أشعة الشمس ليست شديدة فذهب الجميع للجانب الأيمن وجلست أنا وثلاثة أفراد تقريبا من أسرة المخرج الروسى على الجانب الأيسر،وتم تصويرنا على أننا الحضور فقط والقاعة خالية وأرسلت ذلك لقسم الصناعة لتوضيح الأمر ولكن قسم الصناعة لايجيب كعادته .

- ظهور أحمد شوقى المدير الفنى السابق لمهرجان القاهرة السينمائى الدولى صاحب الأراء المتطرفة هذه الدورة وليس له دورا لا يليق بحجم مهرجان القاهرة السينمائى الدولى

- يجب أن يلتزم مهرجان القاهرة السينمائى الدولى بتوفير بيئة آمنة وشاملة تسهل الحوار والتبادل حيث يتم التعامل مع الجميع باحترام. هذا ينطبق على الموظفين والزوار والضيوف والشركاء.

وبالتالي يجب أن لا يتسامح أو يتغاضى المهرجان عن أي شكل من أشكال المعاملة التفضيلية أو اللغة المؤذية أو التمييز أو الإقصاء أو السلوك العدواني أو العنف أو سوء المعاملة أو التحرش على أساس الجنس أو العرق أو الدين أو الأصل الجغرافي أو لون البشرة أو المعتقدات الدينية أو الجنس أو الطبقة الاجتماعية والاقتصادية أو الطبقة الاجتماعية أو الإعاقة أو العمر.

- من يعلن أن المهرجانات الخارجية ستتهافت على السيد أحمد شوقى لأنهم يدركون قيمته هذا كذب لايستطيع أى مهرجان أن يفعل مع شوقى أو غيره .

ويتبقى السؤال الهام، هل يجب إستمرار السيد محمد حفظى رئيسا لمهرجان القاهرة السينمائى الدولى هو وفريقه؟

الإجابة نعم يستمر شخص محترف جدا، له كل التقدير والإحترام وأدرك قيمته فى عالم صناعة السينما عالميا، ويستطيع أن يوازى بين عمله الأخر وبين رئاسة المهرجان ويتقبل النقد للمصلحة العامة وإن وجد خطأ يتداركه بما يحفظ ثقافته العربية، وأى محاولة للنيل منه ظلما كبيرا له كانت دورة استثنائية (ناجحة) من جانب الأستاذ محمد حفظى وبدعم وزارة الثقافة المصرية وكافة الجهات .

مهرجان القاهرة السينمائى الدولى ولد كبيرا وسيستمر أيضا ولا يقارن بأى مهرجان سينمائى أخر.