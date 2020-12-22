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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

«متضفش مديرك».. معلومات يجب حذفها فورا من حساب «فيس بوك»

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 11:44 م
فيس بوك
فيس بوك
شيماء دهب
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هناك العديد من المعلومات الخاصة بك يطلبها منك «فيسبوك» كي يستكمل البيانات لكن لا تعلم أنها بالفعل خطر على آمان وحمايتك من الاختراق، لذا عليك حذفها على الفور وهذا ما نوضحه خلال السطور التالية.

رقم الهاتف
يعتبر من المعلومات التي يجب حذفها من حساب فيسبوك الخاص بك حتى لا يزعجك كافة المتواجدون.

عدد الأصدقاء
يمكن الحصول على الآلاف الأصدقاء على فيس بوك، لكن الموقع ينصحك بضرورة التخلص من غير الفعالين بحسابك.

تاريخ الميلاد
يوضح الموقع أن من أخطر المعلومات الخاصة بك هو تاريخ الميلاد فهو مرتبط باسم وعنوان صاحب الحساب، وقد يساعد على الوصول للحساب المصرفي الخاص بك والتفاصيل الشخصية بسهولة.

صور الأطفال والعائلة
الصور الخاصة بك من أطفال وعائلتك لابد ألا يتم المشاركة بها عبر فيسبوك حتى لا يتم استغلال ذلك في عمليات ابتزاز.

المدير في العمل
تواجد مديرينك في العمل على حسابك بفيس بوك قد يضرك، فمن الممكن أن تحتوي البوستات الخاصة بك على منشورات ضد العمل.

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