«متضفش مديرك».. معلومات يجب حذفها فورا من حساب «فيس بوك»

رقم الهاتف

عدد الأصدقاء

تاريخ الميلاد

صور الأطفال والعائلة

المدير في العمل

هناك العديد من المعلومات الخاصة بك يطلبها منك «فيسبوك» كي يستكمل البيانات لكن لا تعلم أنها بالفعل خطر على آمان وحمايتك من الاختراق، لذا عليك حذفها على الفور وهذا ما نوضحه خلال السطور التالية.يعتبر من المعلومات التي يجب حذفها من حساب فيسبوك الخاص بك حتى لا يزعجك كافة المتواجدون.يمكن الحصول على الآلاف الأصدقاء على فيس بوك، لكن الموقع ينصحك بضرورة التخلص من غير الفعالين بحسابك.يوضح الموقع أن من أخطر المعلومات الخاصة بك هو تاريخ الميلاد فهو مرتبط باسم وعنوان صاحب الحساب، وقد يساعد على الوصول للحساب المصرفي الخاص بك والتفاصيل الشخصية بسهولة.الصور الخاصة بك من أطفال وعائلتك لابد ألا يتم المشاركة بها عبر فيسبوك حتى لا يتم استغلال ذلك في عمليات ابتزاز.تواجد مديرينك في العمل على حسابك بفيس بوك قد يضرك، فمن الممكن أن تحتوي البوستات الخاصة بك على منشورات ضد العمل.