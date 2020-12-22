أبو ظبي تحدث الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا

قررت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات في أبوظبي، الثلاثاء، رفع الطاقة الاستيعابية للأنشطة الاقتصادية والسياحية والترفيهية إلى القدرة التشغيلية الممكنة وفق الإجراءات الاحترازية المعتمدة لمواجهة فيروس كورونا.وتبعًا للإجراءات الاحترازية العالمية، اعتمدت اللجنة تقليص مدة الحجر الصحي للمخالطين إلى 10 أيام فقط، شرط إجراء فحص (PCR) في اليوم الثامن وأن تكون نتيجته سلبية، وفقا لقناة سكاي نيوز العربية.وحسب الإجراءات المعلن عنها سابقًا يستمر استثناء المشاركين في برنامج التطعيم الوطني لكوفيد-19 والمشاركين في المرحلة الثالثة للدراسات السريرية للقاح والذين تظهر حالتهم الخاصة (حرف E أو النجمة الذهبية) على تطبيق الحصن من إجراءات الحجر الطبي للمخالطين وعند العودة من السفر.