إصابة 10 مواطنين في حادث تصادم على الطريق الزراعي بطوخ

أصيب 10 مواطنين في حادث تصادم بين سيارتين على الطريق الزراعي أمام مول العابد بطوخ في القليوبية.تلقى اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية إخطارًا من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص بأخرى نقل أمام مول العابد وتوقف الحالة المرورية.وانتقل على الفور العميد خالد المحمدي رئيس مباحث القليوبية وتبين إصابة 10 مواطنين وتم نقلهم لمستشفى بنها الجامعي لتلقي العلاج وتم تجنيب السيارة وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها.وتم نقل المصابين لمستشفى بنها الجامعي وأخطرت النيابة فتولت التحقيق.