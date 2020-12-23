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لايف ستايل

«بطلات من ذهب».. مصريات حصدن إنجازات غير مسبوقة فى عالم الرياضة

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 05:31 ص
فريدة و جيانا
فريدة و جيانا
سارة ساويرس
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لمعت أسماء مجموعة من المصريات، فى مجال الرياضة، حيث كسرن القاعدة وحققن إنجازات رياضية، لفتت إليهن كافة الأنظار.

ومع نهاية عام 2020، نستعرض فى السطور التالية، قصص مصريات حققن إنجازات تاريخية فى مجال الرياضة.

فريدة عثمان

لم تستلم فريدة عثمان للحالة السلبية التى غمرت العالم، فى ظل جائحة كورونا، فاستطاعت بطلة السباحة المصرية، فى عام 2020، الفوز بالميدالية الذهبية لسباق 50 مترا حرة بزمن قدره (25.10) ثانية، في بطولة أمريكا المفتوحة للسباحة، في إنجاز غير مسبوق فى الرياضة المصرية.

لم يكن هذا الإنجاز الأول فى حياة البطلة فريدة عثمان، حيث سبق وحطمت الرقم القياسي في بطولة "Tyrproswimseries" عام 2019، وحصلت على الميدالية الذهبية في سباق 50 مترا فراشة بزمن قدره (25.65) ثانية.

هداية ملاك

حققت هداية ملاك، بطلة مصر للتايكوندو، خلال هذا العام الكثير من الإنجازات، حيث سبق وهنأها وزير الشباب والرياضة، أشرف صبحي، بعد تأهلها لأولمبياد طوكيو، وذلك بعدما تغلبت على بطلة كينيا في بطولة أفريقيا المقامة بالمغرب، فى إنجاز تاريخي لمصر حققته البطلة الرياضية، من أجل التربع على عرش اللعبة.

ميار شريف

حققت لاعبة التنس المصرية، إنجازًا تاريخيًا فى مجال الرياضة، خاصة بعد فوزها ببطولة تشارلستون الدولية للتنس بأمريكا، ووصولها لنهائي بطولة "لاس بالماس" الدولية للتنس بإسبانيا.

استطاعت ميار شريف أن تثبت قدرتها وموهبتها الرياضية، حتى وصلت للمركز 32 في تصنيف لاعبات التنس عالميا.


جيانا فاروق

استطاعت جيانا فاروق، لاعبة منتخب الكاراتيه، وبطلة العالم، تحقيق عدد كبير من الإنجازات الرياضية بعمر صغير، البطولات والألقاب، حيث حققت 13 ميدلية ذهبية فى البطولات الدولية الأخرة، كما توجت بـ15 ميدالية فضية، وتأهلت إلى أولمبياد طوكيو لتصبح أول مصرية وعربية وأفريقية تنجح فى التأهل إلى للأولمبياد.

ثريا محمد

سطع نجم لاعبة كرة السلة بالنادى الأهلى، ولاعبة المنتخب أيضا، ثريا محمد، خلال هذا العام، اجتازت الكثير من التحديات وتوجت بعدد من البطولات الرياضية، حيث حصدت برونزية البطولة الأفريقية للأندية والتى استضافتها مصر، كما توجت مع المنتخب ببطولة كأس أفريقيا 33 التى أقيمت بأوغندا، وحصلت على لقب أفضل لاعبة فى بطولة كأس أفريقيا بأوغندا، كما فازت بلقب أفضل هدافة فى بطولة الأفر وباسكت بعد تحقيق 85 نقطة، حتى وصفها البعض "بكليوباترا السلة".

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