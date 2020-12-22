نيكولاي ملادينوف يعتذر عن تولي منصب المبعوث الأممي لليبيا

اعتذر الدبلوماسي البلغاري نيكولاي ملادينوف، اليوم الثلاثاء، عن تولي منصب مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا العام المقبل لأسباب شخصية وعائلية، خلفا للبناني غسان سلامة الذي استقال مارس الماضي لأسباب صحية.وقال متحدث باسم الأمم المتحدة اليوم، إن ملادينوف أبلغ الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو جوتيريش بأنه لن يتمكن من تولي هذا المنصب.يأتي ذلك بعد أن وافق مجلس الأمن الدولي رسميا الأسبوع الماضي على اقتراح جوتيريش بتعيين ملادينوف مبعوثا إلى ليبيا لقيادة جهود الأمم المتحدة لحل الأزمة.