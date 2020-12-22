التعليم العالي: مضاعفة ميزانية «نسور التنمية» لربط علماء مصر بالخارج

أعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مضاعفة الميزانية المخصصة لمشروع "نسور التنمية" والمخصص لربط علماء مصر بالخارج بمجال البحث العلمي الداخلي بما ينعكس على تنمية الوطن، مشيدا بتحقق حلم إنشاء وكالة الفضاء المصرية التي نجحت في العديد من المشروعات في مجال الفضاء والأقمار الصناعية.وقال الوزير إن هناك ترابط بين علماء مصر بالخارج وخاصة مع رابطة علماء مصر بأمريكا وكندا الذين يسعون لوضع لبنات مصر الحديثة بحماس شديد نتيجة لرؤيتهم التطور السريع في مصر وخلال أوقات قياسية وما تشهده من تطورات في المشروعات القومية والإنجازات التي تحققت على يد الرئيس عبد الفتاح السيسي.جاء ذلك خلال فاعليات المؤتمر السابع والأربعون لرابطة العلماء المصريين فى أمريكا وكندا عن تطوير مصر بالعلم والتكنولوجيا تحت رعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والسفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج، وبحضور الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والدكتور محمد القوصي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية بمقر جامعة بنها بمدينة العبور.وأضاف أن مصر تمتلك ذخيرة من العلماء المصريين بالخارج وكوادر غيرت تاريخ دول بأبحاثها العلمية وتدير استراتيجيات دولية في العديد من دول العالم، مشيرا إلى أن الوزارة نجحت خلال الفترة الماضية في جذب العديد من علماء مصر في الخارج للاستفادة بخبراتهم في النهضة التعليمية في الجامعات والتعليم المصري، موضحا أن القوة البشرية من علماء مصر في الخارج من رؤساء جامعات عالمية وأساتذة ورؤساء مراكز بحثية في دول كبري تعد فخر لمصر والمصريين، ومن خلالهم نستطيع الاستفادة منهم بشكل كبير فهم يمثلون قوة ناعمه للإرساء النهضة العلمية والتنموية المنشودة في مصر.وأوضح عبد الغفار أن علماء مصر في الخارج متميزين في كافة مجالات العلم بشكل ابهر العالم كله مشيرا ان الوزارة نجحت في جذب العديد منهم للمساهمة في التدريس وتقديم خبراتهم لطلاب الجامعات المصرية بمختلف التخصصات، فمنهم من قرر النزول لمصر بعض الوقت للتدريس والمشاركة في البحث العلمي والبعض الاخر اتفقنا معه علي التدريس وإثراء العملية البحثية عن طريق التعليم الإليكتروني ومحاضرات الاون لاين حتي تستفيد الدولة المصرية من علماءنا في الخارج في كافة المجالات الإقتصادية والصناعية والتعليمية بما يخدم أهداف التنمية والنهضة.وأوضح الوزير أن الدولة المصرية خصصت أكبر موازنة خلال الأعوام السابقة للنهوض بالتعليم العالي، مشيرا إلى أنه خلال الفترة الماضية ساهم علماء مصر في الخارج في تحقيق أهداف الوزارة للتسويق للجامعات الأهلية والتطوير الجديد الذي يشهده اسلوب البحث العلمي في مصر، لافتا إلى أنه تم التواصل واستضافة أكثر من 300 عالم مصري من جامعات كندا وأمريكا واليابان، بهدف إشراكهم في توطين الخبرات العلمية في مصر تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.وأكد الدكتور محمود القوصي المدير التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية أنه تم إنجاز العديد من المشروعات في مجال الفضاء وخدمة المجتمع ومشروعات التعاون الدولي وأن لدينا وكالة فضاء مصرية قوية بدعم واهتمام شخصي من القيادة السياسية بمعرفة ما تم في وكالة الفضاء من مشاريع.وأعلن القوصي أن العام المقبل سيشهد مشاركة 50 طالب مصري في بعثة لعدد من الدول المتقدمة في مجال الفضاء علي نفقة وزارة التعليم العالي لرؤية المنشات الفضائية والتواصل مع الخبراء في هذا المجال، وأشار إلى استضافة جامعة بنها للتدريب الصيفي في مجال الفضاء لـ400 طالب من الجامعات المصرية المختلفة.وقال الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا إن هناك خطة واضحة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في إطار استراتيجية الدولة لتوطين التكنولوجيا والعلوم في مصر وتوظيف التعاون الدولي لخدمة مشروعات مصر ودعم البحوث المشتركة بين مصر وعلماءها في الخارج وتبادل الخبرات وتحسين ترتيب الجامعات المصرية وتحسين النشر الدولي حيث يتم حاليا تنفيذ 100 مشروع للتعاون بين علماء مصر بالداخل والخارج.وقال الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها ان المؤتمر يعقد في إطار إحتفالات جامعة بنها بمرور 15 عاما علي إعلانها جامعة مستقلة عن جامعة الزقازيق وان هذا المؤتمر يناقش عددا من التحديات والفرص التي تواجه منظومة التعليم العالي في مصر وربط التعليم بسوق العمل لتوفير وظائف في المستقبل.وأضاف السعيد أن المؤتمر سيخرج بعدد من التوصيات حول دعم الإبتكار والتطوير وملاحقة المتغيرات المتلاحقة علميا وتطوير مصر في إطار التنمية المستدامه أن إستضافة جامعة بنها فرع العبور هذا المؤتمر من اهم الخطوات نحو مشروع الجامعة الاهلية بالعبور التابعة لجامعة بنها وهو مايعد دلاله علي أهمية هذه الجامعة في إثراء الحقل الجامعيفي القليوبية ومصر مشيرا انه من المتوقع ان تبدأ الدراسة في الجامعة الجديدة خلال عام.وأوضح رئيس الجامعة ان فرع الجامعة بالعبور يعد طفره هامه في ظل الظروف الحالية، حيث بدأت الدراسة به في عدد من البرامج التعليمية الحديثة والمرتبطة بسوق العمل بفكر جديد، في ظل تعاون مجتمعي تشهده الجامعة بشكل تفاعلي مع المجتمع المحيط والهيئات والمؤسسات المختلفة بمدينة العبور ومحافظة القليوبية لخدمة الأهداف التعليمية وربط الخريجين بسوق العمل.