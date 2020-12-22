«تعليم دمياط» يتفقد مدرسة الإيمان الإسلامية (صور)

تفقد عادل عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، اليوم الثلاثاء، مدرسة الإيمان الإسلامية التابعة لمجموعة 30 يونيو، يرافقه الأستاذ عبد الرزاق الزيني وكيل المديرية وعبدالعليم جمعة مدير عام إدارة دمياط، ومحمد الشعراوي مدير إدارة التعليم الخاص، وأحمد السؤال مدير إدارة التوجيه المالى والإدارى، والسيد الدسوقي مدير الإدارة القانونية لمتابعة العمل داخل المدرسة.كما شدد "وكيل الوزارة" على ضرورة الاهتمام بالنظافة داخل المدرسة وعلى ضرورة وجود مواد مطهرة ومعقمة حرصا على سلامة الجميع، وخلال الزيارة شاهد جداريات لشهداء الوطن والإنجازات القومية التى تشهدها البلاد فى عصر الرئيس عبد الفتاح السيسي لرفع روح الولاء والانتماء لطلاب المدارس.