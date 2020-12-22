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الثلاثاء 22 ديسمبر 2020 الموافق 07 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
ماجد حبته
ماجد حبته

صفقات «دى مايو» فى الدوحة!

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 07:28 م
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زيارة استمرت يومين، قام بها لويجى دى مايو، وزير الخارجية الإيطالى، إلى الدوحة، وعقد خلالها عدة اتفاقيات أو صفقات، وناقش عددًا من الملفات، أبرزها الملفان الليبى والإيرانى. ومن الموقع الإلكترونى الرسمى لوزارته عرفنا أنه زار قوات إيطالية تقوم بمهمة فى «قاعدة العديد» العسكرية، غير أن الوزارة، لم تذكر أى تفاصيل عن تلك المهمة!
ما يزيد من غرابة هذه الزيارة، أنها تأتى بعد مرور شهرين تقريبًا على تصفية فيروز سعيد أنصارى، فى مكتبه بضاحية روما الشمالية، والمذكور نجل سفير إيرانى سابق، وكان يحمل الجنسيتين الإيرانية والإيطالية، ويتعاون أمنيًا ومخابراتيًا مع إيران وحليفتها قطر. وكان موقع «إيطاليان إنسايدر» قد أكد أن مذكرة اتهام صدرت ضده قبل أيام من مقتله، بشأن محاولته إرسال شحنة أسلحة إلى طهران، من بينها طائرات بدون طيار إسرائيلية الصنع!.
مع نائب حاكم دويلة قطر، اجتمع دى مايو، أمس الأول الإثنين، وأشارت الخارجية الإيطالية فى حسابها على تويتر، إلى أن أجندة الاجتماع تضمنت العلاقات الثنائية والملفين الليبى والإيرانى. كما التقى وزير الخارجية الإيطالى نظيره القطرى، الذى شارك منذ أيام، للمرة الثانية، فى منتدى «روما ميد- حوارات البحر الأبيض المتوسط». وكنا قد رجحنا أن تكون دعوة دويلة قطر إلى نسخة العام الماضى من هذا المنتدى، ترجع إلى اعتقاد «دى مايو»، غير الحاصل على مؤهل جامعى، بأن تلك الدويلة تقع على البحر المتوسط، لكن تكرار الدعوة يؤكد أن الأموال القطرية يمكنها هزيمة الجغرافيا وإقناع الحكومة الإيطالية، كلها، بـأن الشمس تشرق من الجنوب!.
مجلة «فوربس» الأمريكية قد ذكرت، مؤخرًا، أن قطر عقدت صفقة قيمتها ٥ مليارات يورو مع شركة «فينكانتيرى» الإيطالية، لبناء سفن حربية وغواصات متطورة، وإنشاء قاعدة بحرية خارجية. كما سبق أن أشار الصحفى الإيطالى، سيمون فيليبيتى، إلى أن الدوحة اشترت منتجع كوستا سيميرالدا فى منطقة ساردينيا، وقامت ببناء مدرسة فى قرية بوسط إيطاليا، وبعض المساجد فى مناطق متفرقة. وفى يونيو الماضى، انتقد جيوفانى باتيستا فاتسولارى، عضو مجلس الشيوخ الإيطالى، تمرير برلمان بلاده لاتفاق يجيز لقطر افتتاح مدارس فى إيطاليا، واتهم بعض الأحزاب بأنها تبيع بلادها إلى دولة تدعم الإرهاب، واستشهد بحادث تحرير الرهينة الإيطالية سيلفيا رومانو من قبضة تنظيم «حركة الشباب» الصومالية الإرهابية، بوساطة قطرية.
الوزير الإيطالى الصغير التقى، أيضًا، أمين لجنة اللجنة العليا للمشروعات فى قطر، وهى الهيئة الإدارية لكأس العالم ٢٠٢٢، والتى تتولى عقد الاتفاقيات الخاصة بتجهيز البنية التحتية القطرية مع الشركات الأجنبية. كما عقد اجتماعًا مع رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية و... و... والأستاذة موزة بنت ناصر المسند، والدة الفتى تميم، حاكم قطر بالوكالة. ومع أن دى مايو، لا يحمل شهادة جامعية، زعمت وكالة الأنباء القطرية أنه ناقش مع الأستاذة موزة عددًا من الموضوعات «ذات الاهتمام المشترك» تتعلق بالابتكار فى التعليم والبحث العلمى، بالإضافة إلى مناقشة تعزيز الشراكة القائمة مع مؤسسة التعليم فوق الجميع، التى تترأسها المذكورة!.
إلى جانب ٤٠ اتفاقية مبرمة بين البلدين، أعلنت إيطاليا عن توقيع مذكرة تفاهم بشأن الحوار الاستراتيجى بين روما والدوحة، الذى زعم وزير الخارجية القطرى أنه «يهدف إلى تنسيق مواقف البلدين بشأن القضايا الدولية، والإقليمية، وقضايا الدفاع، والأمن، ومحاربة الإرهاب، والحد من التطرف، وتنسيق المواقف فى المحافل الدولية، والدعم المتبادل للترشيحات فى المنظمات الدولية، وتنفيذ الاتفاقيات الدولية التى تكون قطر وإيطاليا طرفين فيها، ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين الطرفين، وتسهيل تبادل المعلومات والخبرات، و.. و...»، ولن نختلف لو وصفت مزاعم «محاربة الإرهاب، والحد من التطرف» بأنها نكتة بايخة أو ظريفة!.
قد تكون النكتة «بايخة»، لأن قطر هى أبرز الدول الداعمة للإرهاب، وأكثرها ترويجًا للتطرف، ولم تردعها الإجراءات التأديبية التى اتخذتها ضدها مصر والإمارات والسعودية والبحرين، فى يونيو ٢٠١٧. أما ما قد يجعل النكتة ظريفة، فهو أن السلطات الإيطالية، خلال مداهمتها أحد أوكار جماعة يمينية متطرفة، منتصف يوليو ٢٠١٩، عثرت على ترسانة من الأسلحة المتطورة، من بينها صاروخ «ماترا» فرنسى الصنع، كان مملوكًا للجيش القطرى، واتضح أنه تم تهريبه إلى إيطاليا عبر ميناء البريقة الليبى، الذى كان يسيطر عليه إخوان ليبيا!.
.. وتبقى الإشارة إلى أن الفتى تميم بن حمد، حاكم دويلة قطر بالوكالة، لم يستقبل دى مايو، لكنه كان قد استقبل فى ١١ نوفمبر الماضى، لورنتزو جويرينى، وزير الدفاع الإيطالى، الذى قام خلال زيارته الدوحة بتوقيع اتفاقيتى تعاون فى المجال الدفاعى العسكرى، سبقتا بأيام قليلة قيام إيطاليا بتوقيع اتفاق دفاع مشترك مع فايز السراج، رئيس ما يوصف بـ«المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الليبية»، يشبه ذلك الذى عقده الأخير مع تركيا، منذ سنة تقريبًا!.

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