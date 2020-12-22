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الثلاثاء 22 ديسمبر 2020 الموافق 07 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

تصوير «عز الضهر» لـ«مينا مسعود» فى يناير

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 07:28 م
مينا مسعود
مينا مسعود
محمد قدرى
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يصل مينا مسعود، النجم العالمى ذو الأصول المصرية، إلى القاهرة، خلال الأسابيع الأولى من شهر يناير المقبل، لتقديم تجربته السينمائية الأولى فى مصر، باسم مبدئى هو «عز الضهر».
يحمل الفيلم الجديد طابع «أكشن رومانسى»، وتدور قصته حول مواجهة «مينا» عصابة دولية ترتكب الكثير من الجرائم حول العالم، بالتزامن مع دخوله فى قصة حب مع بطلة الفيلم، الفنانة الشابة ميرنا نورالدين، التى تعاقدت مؤخرًا على بطولة العمل الجديد.
ومن المقرر أن يبدأ المخرج مرقس عادل تصوير الفيلم منتصف يناير المقبل، ويعمل حاليًا على إجراء عدة معاينات لأماكن التصوير، مع إمكانية تصوير بعض مشاهد العمل فى إحدى الدول الأوروبية، وهو ما سيحسمه مع الشركة المنتجة وفريق العمل، خلال الأيام المقبلة.

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