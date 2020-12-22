مديرة «المركز الفرنسي للأبحاث» لـ«الدستور»: إجراءات جديدة ضد الإخوان في أوروبا

رأت الدكتورة عقيلة دبيشى، مديرة المركز الفرنسى للأبحاث وتحليل السياسات الدولية، أن أوروبا تعيش حالة يقظة متأخرة فيما يتعلق بالمواجهة المباشرة مع تيارات «الإسلام السياسى» والتنظيمات المتطرفة، وعلى رأسها «الإخوان».وقالت الأستاذة بجامعة باريس، لـ«الدستور»، إن محاربة «الإسلام السياسى» لا تعنى محاربة الشبكات الإرهابية فقط، بل أيضًا محاربة الأيديولوجيات التى تغذيها، والمسئولة عنها حركة «الإخوان»، التى أسست فرعًا لها عبر «اتحاد المنظمات الإسلامية فى فرنسا»، سابقًا وأصبح اسمه «مسلمو فرنسا»، ويرتبط بمعاداة الغرب وما يسمى «الجهاد» والفكر الشمولى.قالت الدكتورة عقيلة دبيشى: «فى الآونة الأخيرة، سادت مناقشات كثيرة بين مثقفى وسياسيى أوروبا حول قضايا المسلمين، وإمكانية استغلال بعض الجهات الخارجية أو الداخلية للأيديولوجية الإسلامية من أجل التحريض على أعمال عنف، وفى بعض الأحيان تصل إلى ذروتها عند تنفيذ عمل إرهابى لمتطرفين باسم الإسلام».وتوقعت أن تتخذ دول أوروبية ومن ضمنها فرنسا إجراءات جديدة ضد عدد من الجمعيات بعد التدقيق فيها، فى انتظار مشروع قانون ضد التطرف من شأنه أن يوسع نطاق أسباب حل الجمعيات، واتخاذ إجراءات لمراقبة «دعاية التطرف».وشددت «دبيشى» على أن الحرب على هذه الجماعات يتطلب عملًا متكاملًا وطويلًا، وهو ما ظهر فى قمة باريس الأخيرة، بحضور قيادات النمسا وفرنسا وألمانيا والاتحاد الأوروبى، بالإضافة إلى حملات أمنية مكثفة على معاقل «الإخوان» أسفرت عن القبض على ٣٠ متهمًا ومصادرة ٢٥ مليون يورو فى النمسا، وإغلاق مساجد متشددة وجمعيات لعناصر التنظيم.وحول خطر الجماعة ومثيلاتها على المجتمع الفرنسى وأوروبا، قالت: «المعالجات السلبية للدين الإسلامى فى أروقة المؤسسات والجمعيات الدينية التابعة لجماعات الإسلام السياسى، تسهم فى خلق بيئة خصبة للتطرف، وذلك فى حال تم نقاش أى ظاهرة دينية فى أى منبر مناقشات سطحية بعيدًا عن ثقافة التسامح الواسعة التى كفلها الدين الإسلامى».وأضافت: «من السهل إنتاج مادة ثقافية مسموعة يتم تلقينها للجموع فى الاجتماعات أو من خلال الكتيبات، أو أى وسيلة تعتمد على تجهيز أولى للخيال السياسى للأفراد المتعاطفين مع التنظيمات الجهادية الذين يستمعون إلى بعض من أولئك الدعاة الذين يستغلون منابر المساجد لتحقيق أهداف خاصة».وحذرت «دبيشى» من أن تلك الأدوات والآليات التى تستخدمها «الإخوان» تخلق خيالًا سياسيًا لهؤلاء المتعاطفين، وتمهد الأرضية لعمليات الاستقطاب والتجنيد، وهى بمثابة الأرضيات المناسبة لخلق خلايا نائمة أو «ذئاب منفردة».وتابعت: «كل التقارير تؤكد زيادة تغلغل تلك الجمعيات والتنظيمات الدينية فى المجتمعات الأوروبية، خاصة الفرنسى، تحت غطاء جمعيات خيرية، مع ازدياد موجات الهجرة واللجوء لأوروبا تحت إطار حقوق الإنسان والحريات المدنية والسياسية».وأشارت إلى أن العديد من تلك الجمعيات كانت فى حقيقة الأمر تعمل على نشر أيديولوجيات متشددة وتنفيذ أنشطة مثل الدعاية والتدريب والتجنيد الإرهابى، وهذا ما تمكنت من كشفه أجهزة الأمن والاستخبارات الأوروبية، بعد تفكيك وغلق جمعيات دينية وخيرية تبين أنها تابعة لحركة «الإخوان» تتلقى إعانات ومساعدات مالية خارجية، وتستغل الأراضى والقوانين.وقالت إن المتتبع لجذور منفذى الهجمات الأخيرة والسابقة التى وقعت فى باريس منذ عام ٢٠١٥، سيصل إلى نتيجة لا محالة أن الكثير من منفذى تلك الهجمات جرى تسميم أدمغتهم بأفكار الكراهية داخل جمعيات أو مؤسسات دينية مدعومة بشكل غير مباشر من قبل جهات مانحة فى منطقة الخليج العربى، فى إشارة إلى قطر، مع دعم تركيا باعتبارها بلد عبور الجهاديين إلى أوروبا.وكشفت عن وجود حراك على مستوى واسع داخل فرنسا، من قبل لجنة برلمانية فى مجلس الشيوخ، تضمن التقدم بـ٤٤ مقترحًا لمكافحة خطر انتشار وتمدد جماعة «الإخوان» فى البلاد، على رأسها «الحظر»، وذلك ضمن تقرير حول «مخاطر تطرف الإسلام السياسى»، جاء فيه أن جماعة الإخوان تتغلغل فى جميع جوانب الحياة الاجتماعية، وتميل إلى فرض «معيار اجتماعى» جديد، مستفيدة فى ذلك من الحرية الفردية.وأضافت: «يجب أن تكون الدولة قادرة على طرح جميع الوسائل لفرض حظر إدارى على دخول عناصر الجماعة إلى الأراضى الفرنسية، ومنع جميع الخطباء والأئمة التابعين لها من ممارسة نشاطهم، خاصة ما يحدث منذ عقود فى شهر رمضان، بجانب العمل على تأهيل الأئمة المعتدلين فى المؤسسات والجامعات الفرنسية».وواصلت: «ينبغى محاربة حضور الإخوان فى مؤسسات الدولة، وعلى رأسها المدارس العامة والخاصة والجمعيات والنوادى الثقافية والرياضية، وزيادة الرقابة على المدارس الخاصة غير المتعاقدة مع الدولة، ووقف ظاهرة التعليم المنزلى كبديل عن المؤسسات المدرسية، إضافة إلى رصد وتتبع الأموال الأجنبية التى تمول الجمعيات والمنظمات التابعة للإخوان».ونوهت إلى أن هذا الأمر هو ما طالب به الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون فى خطابات سابقة له، إلى جانب تشديد عقوبة جريمة «الدعوة إلى الكراهية»، وحل الجمعيات أو الجماعات التى تدعو إلى الكراهية والعنف والتمييز.واختتمت: «نحتاج فى فرنسا بصورة كبيرة لشجاعة سياسية لإدانة ومحاربة جماعة الإخوان وتحجيم نفوذها، لرغبتها فى أن تفرض علينا قواعدها وأنماط حياتها التى لا علاقة لها بالجمهورية الفرنسية العلمانية».