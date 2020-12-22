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الثلاثاء 22 ديسمبر 2020 الموافق 07 جمادى الأولى 1442
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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

تحرير 3 محاضر في حملة تموينية موسعة بكفر الشيخ

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 07:26 م
حملة تموينية
حملة تموينية
صلاح عامر
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أكد عادل الهابط مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، أنه في إطار متابعة الأسواق العامة والأنشطة التموينية والتجارية بدائرة المحافظة، تم تشكيل حملة تموينية بإدارة تموين بيلا بالاشتراك مع الجهات الرقابية الأخرى تحت إشراف عبد الفتاح سالم مدير تموين بيلا، أسفرت عن تحرير المحضر رقم 4322 مركز بيلا ضد "م. ح. ح"، صاحب مجزر لمخالفته القوانين والقرارات لإدارة مجزر بدون ترخيص واقتباس علامة تجارية ملك للغير وحيازته أختام أكلاشيه لوضع تاريخ الإنتاج والصلاحية بها.

ولفت إلى أنه تم ضبط عدد 2 اثنين طن دواجن مذبوحة كما تم ضبط عدد 2 خاتم الأكلاشيه وعدد 2000 استيكر يستخدم لوضعه على الأكياس وتم التحفظ على جميع المضبوطات.

وأشار الهابط في تصريحات له اليوم، إلى أنه تم تحرير المحضر رقم 4321 قسم بيلا جنح أمن دولة طوارئ ضد صاحب سوبر ماركت لحيازته سلع منتهية الصلاحية عبارة عن عدد 47 أكياس شيبسي وعدد 15 عبوة مشروبات غازية منتهية الصلاحية وتم التحفظ على جميعها.

وأضاف أن تم تحرير المحضر رقم 3420 جنح أمن دولة طوارئ بيلا ضد "م. ع. م" صاحب معمل ألبان وتصنيع جبن لمخالفته القوانين الخاصة لاستخدام علامه تجاريه وهميه وملك للغير وغير مسجلة وتم ضبط عدد 23 صفيحة جبنة بيضاء زنة الواحدة 9 كجم وتم التحفظ عليها، فيما تم تحرير عدد 7 محاضر تقارير مخابز نقص وزن، وتم التحفظ على جميع المضبوطات لحين صدور قرار النيابة العامة بشأنها.

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