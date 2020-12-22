غدًا.. محاكمة 8 متهمين لإدارتهم منظمة للتجارة في البشر

تستكمل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس غدا، برئاسة المستشار محمد أحمد الجندى، محاكمة 8 متهمين لإدارتهم منظمة في الاتجار بالبشر في قسم منشأة ناصر.والمتهمون حسب ترتيبهم بأمر الإحالة (مصطفى.ر، طبيب بشري وإبراهيم.س، عاطل وسامح.ر شريك في مقلي ورامي.س وخالد.ي يعمل سكرتير طبيب وأشرف.ي يعمل نجار مسلح ومصطفى.م يعمل سواق ومصطفى.ا صاحب معرض سيارات).