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الثلاثاء 22 ديسمبر 2020 الموافق 07 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

فتح قصر محمد علي والمتحف الإسلامي مجانا للمصريين

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 07:24 م
قصر محمد علي
قصر محمد علي
فاتن غلاب
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وافق الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار على دخول المصريين قصر محمد علي بالمنيل، مجانا، يوم الخميس الموافق ٢٤ ديسمبر الجاري.

كما وافق على دخول المصريين متحف الفن الإسلامي بالقاهرة يوم الاثنين الموافق ٢٨ ديسمبر الجاري مجانا بمناسبة مرور ١١٧ عاما على افتتاح المتحف.

وذلك في إطار حرص وزارة السياحة والآثار على تنشيط حركة السياحة الداخلية وتشجيع المصريين على زيارة المتاحف والمواقع الأثرية ورفع الوعي السياحي والأثري بين مختلف فئات المجتمع المصري.

كما سيتم تخصيص عدد من الأثريين للقيام بالشرح مجانا للزائرين، مع التأكيد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية خلال زيارة القصر والمتحف.

ومن جانبه، أشار ولاء بدوي مدير عام قصر المنيل، إلى أنه بمناسبة مرور ١١٧ عاما على إنشاء قصر الأمير محمد على بالمنيل فإنه سيتم إقامة معرض تراثي لعدد من اللوحات الزيتية في القاعة الرئيسية بسرايا الإقامة، مشيرا إلى أن القصر استغرقت مدة إنشائه أربعين عاما.

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