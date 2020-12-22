خاص.. التقرير الكامل عن بعثة منتخب الشباب فى تونس

تقدم ربيع ياسين، المدير الفنى لمنتخب الشباب، باستقالته إلى اتحاد الكرة، بعد ما حدث مع «الفراعنة الصغار» فى تونس، وعدم استكماله بطولة شمال إفريقيا، المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية، أو خوضه أى لقاءات بها، بعدما ضرب فيروس «كورونا المستجد» البعثة، واعدًا بتقديم كل «الأدلة والمستندات» التى تكشف أسباب هذه الأزمة.

وواصلت اللجنة الثلاثية التى شكلها اتحاد الكرة لتقصى الحقائق حول أزمة منتخب الشباب، وضمت كلًا من الدكتور علاء عبدالعزيز من الناحية الفنية، والدكتور محمد سلطان للجانب الطبى، والمستشار حلمى عبدالرزاق من الجانب القانونى، والدكتور مصطفى عزام مقررًا، تحقيقاتها فى الواقعة، وطلب اتحاد الكرة من جميع أطراف الأزمة، سواء جهازًا فنيًا أو لاعبين أو طبيبًا أو رئيس البعثة، إعداد تقارير، وعرضها على هذه اللجنة.

وتضاربت هذه التقارير بين من يُحمّل ربيع ياسين المسئولية، ومن يلقيها على جمال محمد على، رئيس البعثة، كما نالت وليد منظور، طبيب المنتخب، اتهامات بالتقصير.

أول التقارير التى أعدتها لجنة تقصى الحقائق، واطلعت «الدستور» على تفاصيله، حمّل الجهاز الفنى للمنتخب مسئولية ما حدث، لإصراره على السفر يوم ٦ ديسمبر الجارى، قبل ٩ أيام من انطلاق البطولة، رغم تحذيرات اتحاد الكرة بعدم السفر مبكرًا، لانتشار فيروس «كورونا» فى تونس، وطلبه من الجهاز السفر قبل أول مباراة بـ٤٨ ساعة مثل كل المنتخبات الإفريقية.

وحمّل التقرير ربيع ياسين أيضًا مسئولية عدم سفر ٣٠ لاعبًا، وتمسكه بسفر ٢٨ فقط، مشيرًا إلى أن سفر الـ٣٠ كان سيحل أزمة عدم اكتمال قائمة تضم ١٥ لاعبًا لخوض لقاءى ليبيا وتونس، فى الجولتين الأولى والثانية، وفقًا لما تنص عليه لوائح الاتحاد الإفريقى. ووفقًا للتقرير ذاته، فقد رفض الجهاز الفنى للمنتخب الخضوع لإجراء أى «مسحات» خاصة، على الرغم من سفره مبكرًا، وحصوله على موافقة من عمرو الجناينى، رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة وقتها بإدارة اتحاد الكرة، بإجراء «مسحة» على حساب «الجبلاية»، قبل مسحة الاتحاد الإفريقى الخاصة بمباراة ليبيا، مشيرًا إلى أن الجهاز الفنى رفض إجراء «المسحة»، ليُفاجأ بإصابة عدد كبير من اللاعبين قبل مباراة ليبيا بـ٤٨ ساعة.

وحمّل تقرير ثانٍ المسئولية على الفريق الطبى، فى ظل اختلاط لاعبى المنتخب ببعض الأجانب، دون اتباع الإجراءات الاحترازية، وذكر التقرير الذى أعده محمد أبوالعلا، طبيب المنتخب الأول، أن وليد منظور، طبيب منتخب الشباب، لم يحرص على تطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة بين صفوف البعثة، ما تسبب فى انتشار فيروس «كورونا» بين صفوفها.

واستدعى اتحاد الكرة محمد أبوالعلا إلى تونس لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، وبعد سفره، رصد العديد من المظاهر السلبية فى فندق الإقامة، وعلى رأسها اختلاط اللاعبين المصابين بـ«كورونا» بزملائهم الأصحاء، وعدم اتباع أى إجراءات احترازية، وعلى رأسها ارتداء الكمامات بشكل مستمر.

وحمّل تقرير ثالث جمال محمد على، رئيس البعثة، جزءًا من المسئولية، لعدم سفره إلى تونس مبكرًا لرئاسة بعثة المنتخب، خاصة فى ظل عدم وجود مدير للمنتخب بعد إصابة عادل محفوظ بـ«كورونا» وبقائه فى مصر.