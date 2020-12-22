فاوتشي يتلقى لقاح «مودرنا» ضد كورونا

تلقى كبير الخبراء الأمريكيين في مجال مكافحة الأمراض المعدية، أنتوني فاوتشي، ووزير الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكي، أليكس عازار، اليوم الثلاثاء، جرعة أولى من لقاح مودرنا المضاد لكوفيد.19-وقال فاوتشي قبل لحظات من تلقي اللقاح في المركز الطبي للمعاهد الوطنية للصحة في بيثيسدا بولاية ماريلاند: "أشعر بثقة تامة في سلامة هذا اللقاح وفعاليته، وأريد أن أشجع كل من لديه فرصة ليتلقى اللقاح، حتى نتمكن من الحصول على غطاء من الوقاية في هذا البلد ينهي هذه الجائحة".وتتطلب اللقاحات جرعتين لتحقيق أقصى قدر من الفعالية.وتلقى كبار المسؤولين الحكوميين الآخرين، بما في ذلك الرئيس المنتخب جو بايدن ونائب الرئيس مايك بنس، جرعات من لقاح بيونتيك ـ فايزر، وهو أول لقاح يتم طرحه في الولايات المتحدة.وتمت الموافقة على لقاح مودرنا في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي.وقد حث فاوتشي المسؤولين الحكوميين على التطعيم باللقاح في أسرع وقت ممكن لأسباب أمنية.