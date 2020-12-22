محافظ المنوفية: حظر إقامة الأفراح وسرادقات العزاء

وجه محافظ المنوفية اللواء إبراهيم أبو ليمون بعدم عقد أى اجتماعات أو ندوات إلا عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وحظر إقامة الأفراح وسرادقات العزاء، سواء فى الأماكن المغلقة أو المفتوحة، وكذا التشديد على غلق مراكز الدروس الخصوصية.وأكد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بضرورة الالتزام بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، مناشدا جموع المواطنين بالالتزام الكامل بكافة الإجراءات حفاظا على سلامتهم وتحقيقا للصالح العام.كما شدد على استمرار أعمال التطهير والتعقيم لكافة المنشآت وتوفير مستلزمات التعقيم والمطهرات، والمتابعة الدورية للتأكد من الالتزام بنسب الإشغال المقررة وإجراءات التباعد الاجتماعى بالمقاهي والكافتيريات والكافيهات والمطاعم، وكذا إلزام جميع العاملين والمواطنين المترددين على جميع المنشآت الحكومية والخاصة بالإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.