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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

«فؤاد» توجه بمراجعة بيئية فورية لمصنع حديد وصلب ببني سويف

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 07:21 م
ياسمين فؤاد
ياسمين فؤاد
أريج الجيار
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وجهت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اليوم، الفرع الإقليمى بالمنيا بإجراء مراجعة بيئية بشكل فوري، لمصنع إنتاج حديد وصلب بنطاق بنى سويف بعد رصد انبعاث دخان كثيف من المصنع.

وكانت وزيرة البيئة قد لاحظت أثناء عودتها من محافظة المنيا عقب افتتاح وحدات البيوجاز بالمحافظة انبعاث دخان كثيف من أحد الأماكن التابعة لأحد مصانع إنتاج الحديد والصلب ببنى سويف وهى منطقة التخلص من الجلخ داخل المنشأة.

وعلى الفور قامت وزيرة البيئة بالدخول للمصنع للتعرف على مصدر الدخان الكثيف الذى تسبب فى تلوث ملحوظ للهواء، حيث تبين أن هذا الدخان ناتج عن أحد مناطق الإنتاج داخل المصنع ولا يراعى فيها الإجراءات والاشتراطات البيئية اللازمة داخل المنشأة، ووجهت الوزيرة على الفور بمراجعة الإجراءات البيئية التي تقوم بها الشركة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية فى حالة التأكد من وجود اى مخالفات.

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