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الثلاثاء 22 ديسمبر 2020 الموافق 07 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

نتائج انتخابات الأمناء والأمناء المساعدين بكليات جامعة الوادي الجديد

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 08:03 م
جامعة الوادي الجديد
جامعة الوادي الجديد
محمد مهدي
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أجريت انتخابات الأمناء والأمناء المساعدين للجان الأنشطة بالاتحادات الطلابية على مستوى كليات الجامعة الست، اليوم الثلاثاء.

وصرح أنور عباس مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة الوادي الجديد، مساء اليوم، بأن انتخابات الأمناء والأمناء المساعدين أجريت وسط إجراءات احترازية ووقائية للوقاية من فيروس كورونا، والالتزام بالتباعد الاجتماعى وارتداء الكمامة للحضور، تحت رعاية الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادى الجديد.

وأضاف مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة أن الانتخابات حضرها عمداء الكليات الست، ووكلاء الكليات لشئون الطلاب والتعليم ومسئولو رعاية الشباب بكل كلية.

هذا وأرسل الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس الجامعة برقيات تهنئة للطلاب الفائزين بمنصب الأمين والأمين المساعد للجان الأنشطة على مستوى كليات الجامعة الست، متمنيًا لهم التوفيق فى اختيار من بينهم الأمين والأمين المساعد لكل كلية على مستوى كليات الجامعة الست، مقدما الشكر لفريق العمل الذى ساهم فى إنجاح انتخابات اتحاد طلاب جامعة الوادى الجديد.

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