«بارنييه» يؤكد استعداد الاتحاد الأوروبي للتفاوض مع لندن

نقلت مصادر أوروبية عدة تأكيد المفاوض الأوروبي حول بريكست ميشال بارنييه، اليوم الثلاثاء، استعداد الاتحاد الأوروبي للتفاوض مع المملكة المتحدة في شأن اتفاق لمرحلة ما بعد بريكست "حتى نهاية العام وما بعد ذلك".وخلال عرض لما آلت اليه المفاوضات مع سفراء الدول الاعضاء في الاتحاد الأوروبي، أكد المفاوض الفرنسي أيضا أنه رفض عرضا تقدمت به لندن أخيرا حول الصيد البحري، أحد الملفات الشائكة التي تعرقل التوصل الى اتفاق.وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلن بارنييه للصحافيين أن المفاوضات بين بروكسل ولندن وصلت إلى مرحلة "الجهود الأخيرة" لإبرام اتفاق تجاري لمرحلة ما بعد بريكست قبل الموعد المحدد في 31 ديسمبر.