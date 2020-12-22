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الثلاثاء 22 ديسمبر 2020 الموافق 07 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

36804 إصابات بكورونا في بريطانيا

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 07:43 م
كورونا في بريطانيا
كورونا في بريطانيا
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سجلت المملكة المتحدة، اليوم الثلاثاء، 36 ألفا و804 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ وهي أعلى حصيلة إصابات يومية يتم تسجيلها منذ بداية الجائحة.

وأظهرت البيانات الحكومية - حسبما ذكرت قناة (سكاي نيوز) البريطانية - أنه تم تسجيل 691 وفاة ناجمة عن الإصابة بالفيروس؛ وهذا الرقم يعد ارتفاعا هائلا عن عدد الوفيات التي تم تسجيلها أمس الإثنين (215 وفاة) وأمس الأول الأحد عندما تم تسجيل 326 وفاة.

ووصل إجمالي عدد حالات الإصابة بالفيروس في المملكة المتحدة حتى الآن إلى 2 مليون و110 آلاف و314 إصابة، في حين بلغ إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس 68 ألفا و307 وفيات.

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