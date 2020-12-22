المكسيك: 1.33 مليون إصابة بكورونا و118 ألفًا و598 وفاة

سجلت المكسيك 1.33 مليون إصابة مؤكدة بشكل إجمالي بفيروس كورونا حتى صباح اليوم الثلاثاء بتوقيت مكسيكو سيتي، حسب بيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.كما بلغ إجمالي عدد الوفيات 118 ألفا و598 وفاة، وتعافى 987 ألفا و328 شخصا من مرض كوفيد- 19 الذي يسببه فيروس كورونا منذ تسجيل أول حالة إصابة في البلاد قبل نحو 42 أسبوعا.