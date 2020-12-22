‏ برعاية الرئيس السيسي.. وفد من قادة الجنوب الليبي يزور مصر لبحث سبل حل الأزمة الليبية

تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، قام وفد من قادة الجنوب الليبي، اليوم الثلاثاء، بزيارة لمصر، وضم الوفد كافة أطياف ‏ومكونات الجنوب من قيادات ومشايخ وأعيان وممثلين عن الشباب والمرأة الليبية.

والتقى الوفد رئيس اللجنة الوطنية المصرية المعنية في ليبيا وأعضاء اللجنة، وتناول اللقاء بحث تطورات الموقف في ليبيا وسبل حلحلة الأزمة وتعزيز ملكية ليبيا لجهود التسوية، فضلا عن الاستماع إلى شواغلهم انطلاقا من وحدة الهدف ووحدة المصير المشترك. ‏

ونقل رئيس اللجنة للوفد تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدا أن الرئيس ‏السيسي كان ولا يزال حريصا على وحدة الأراضي الليبية، وتمسكه بحل سلمي عاجل للأزمة داخل ليبيا، مشددا على رفضه الكامل ‏للتدخل الأجنبي في البلد العربي‏.

وأكد رئيس اللجنة على دعم ‏مصر التام والمطلق لكل التطلعات المشروعة للشعب الليبي وممثليه ‏واستمرار المساعي المصرية لدعم كافة الجهود الرامية لحلحلة ‏الوضع وتحقيق الأمن والاستقرار ما دامت مبنية على الشموليه في الحل.

من جانبهم، أعرب أعضاء الوفد عن تقديرهم وترحيبهم بالدور المصري ‏وجهود القيادة السياسية لاستعادة الأمن والسلام والاستقرار في جميع ربوع ليبيا داعين مصر ‏لمواصلة جهودها الدؤوبة والحثيثة لتحقيق الأهداف السامية لكل البلدين وللحفاظ على وحدة ليبيا.

‏وفي ذات السياق استعرض أعضاء الوفد ‏عددًا من المشكلات والمصاعب الحياتية التي يتعرض لها الشعب الليبي بما في ذلك ‏أهل الجنوب من تردى للخدمات العامة من كهرباء ومياه وصحة وتعليم، والآثار غير المباشرة للأزمة على حياة المواطنين وانهيار القطاع الزراعي وتوقف الإنتاج.

‏وطالب الوفد ‏بضرورة إسهام مصر في حلحلة ‏الوضع الصعب في الجنوب ‏وكيفية تيسير الحياة اليومية للمواطنين الليبيين، وهو ما قابله الجانب المصري بالتأكيد على استعداده الكامل للاستجابة لكل الاحتياجات الملحة للشعب الليبي في مناطق ليبيا المختلفة.

‏ ويستمر وفد ‏الجنوب الليبي في عقد سلسلة من اللقاءات مع أعضاء اللجنه الوطنية المعنية بالشأن الليبي وأشقائهم المقيمين في مصر.

