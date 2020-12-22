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الثلاثاء 22 ديسمبر 2020 الموافق 07 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

السعودية تعلن انخفاض عدد تراخيص الاستثمار الأجنبية لـ812

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 07:23 م
السعودية
السعودية
وكالات
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أعلنت وزارة الاستثمار السعودية، الثلاثاء، إصدار 812 رخصة للاستثمارات الأجنبية الجديدة خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2020، مقارنة بـ840 رخصة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، مشيرة إلى أن أكثر الاستثمارات كانت من الهند بنحو 79 مشروعا، تلتها مصر 8 مشاريع.

وقالت وزارة الاستثمار السعودية في بيان لها- الثلاثاء- إن عدد رخص الاستثمارات الأجنبية في المملكة ارتفع خلال الربع الأول بنسبة 20% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي لتبلغ 350 رخصة، بينما سجلت تراجعا بـ47% في الربع الثاني 2020 لتصل إلى 156 رخصة، كأول أول انخفاض ربعي منذ 3 سنوات، بينما شهدت انتعاشا سريعا خلال الربع الثالث بإصدار 306 رخص، أي بزيادة قدرها 20% على أساس سنوي و6% على أساس ربعي.

وخلال الربع الثالث 2020، شكلت الاستثمارات الأجنبية بملكية كاملة نحو 68% من إجمالي الرخص، و32% مشاريع مشتركة مع مستثمرين محليين.

وقالت الوزارة إن الاقتصاد السعودي أظهر في الأشهر التسعة الأولى مــن عام 2020 مؤشـرات واضحة علـى صمـوده ومتانتـه بالرغـم مـن التحديات التي واجهها الاقتصاد العالمي منذ بداية جائحة كورونا.

وأضافت أن معظـم المؤشـرات الاقتصادية تشـير إلى اسـتمرار قـوة وصمـود بيئـة الاستثمار السعودية.

وكان أكبر عدد من رخص الاستثمار الأجنبية الممنوحة خلال التسعة أشهر الأولى 2020 للقطاعات الناشئة التي تشمل التعليم والخدمات المالية والإسكان بنحو 282 رخصة، تلاها قطاع الصناعة والتصنيع بـ 155 رخصة، ثم قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بنحو 99 رخصة.

وتصدرت الهند قائمة الدول الأكثر استثمارا في السوق السعودي خلال التسعة أشهر الأولى 2020 بنحو 79 مشروعا، تلتها مصر 8 مشاريع، ثم الولايات المتحدة 4 مشاريع، والمملكة المتحدة 3 مشاريع.

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