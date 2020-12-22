مدرب «ليفربول» يكشف موقف صلاح من الرحيل عن الفريق

أكد جاري أونيل مدرب ليفربول الإنجليزي، أن محمد صلاح نجم الفريق الأول سعيد للغاية في الفريق ولا يفكر في الرحيل كما يقال في الصحف.





صلاح نجم الريدز وهدافهم الموسم الحالي، أوضح في حوار مع صحيفة آس، أنه لا يمانع اللعب لأحد كبيري إسبانيا، ريال مدريد وبرشلونة، مشيرا إلى أن القرار يعود لفريق ليفربول.





وقال أونيل مدرب الريدز تحت 23 عامًا في تصريحات لموقع "ليفربول إيكو": "عندما سمعت هذه الأخبار، لم أصدقها، أنظر كيف يتدرب صلاح بقوة مع الفريق".



