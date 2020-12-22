واشنطن تفرض عقوبات على شخصيات سورية من بينهم زوجة الأسد

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، فرض عقوبات على سوريا استهدفت 7 أفراد و10 كيانات من بينها البنك المركزي وأسماء الأخرس زوجة الرئيس بشار الأسد وعدد من أفراد عائلتها.من جانبه أوضح وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة على أفراد وكيانات متعلقة بسوريا سببها تزويد نظام الأسد بالأسلحة.وأضاف: "نحن نقف إلى جانب الشعب السوري ونعيد تأكيد دعمنا لطريق السلام المنصوص عليه في قرار مجلس الأمن رقم 2254".وقال وزير الخارجية الأمريكي إن واشنطن فرضت عقوبات إضافية على هؤلاء لدورهم في عرقلة الجهود المبذولة لإنهاء الصراع السوري.