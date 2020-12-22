مجلس إدارة ضمان الجودة بجامعة سوهاج يناقش آليات تنظيم فعالياته المقبلة

عقد الدكتور أحمد عزيز عبدالمنعم رئيس جامعة سوهاج، ظهر اليوم، الاجتماع الدوري لمركز ضمان الجودة، بحضور الدكتور أحمد سليمان نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتور مصطفى عبدالخالق نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة وخدمة المجتمع، الدكتور أحمد الخطيب مدير المركز، المحاسب أشرف القاضي القائم بعمل أمين عام الجامعة، ونخبة من الأساتذة ممثلي أعضاء مجلس إدارة المركز.وفي بداية الاجتماع ناقش الدكتور أحمد عزيز أعضاء المجلس في نتائج التدريب الخاص بمديري وحدات الجودة، والتي لاقت استحسانا من المشاركين لمساهمتها في إكسابهم مهارات وخبرات معرفية وتطبيقية في إدارة الجودة داخل الكليات، بالإضافة إلى عرض تقرير عن الدورة التدريبية المكثفة للمراجعيين الداخليين بالجامعة، التي تناولت أخلاقيات مهنة المراجع، إجراءات الزيارة الميدانية وأنشطتها، وكيفية كتابة تقرير المراجعة، مضيفًا أنه تمت مناقشة نتائج الزيارات الميدانية التي قام بها فريق الدعم الفني والمراجعة للكليات.من جانبه، قال الدكتور أحمد الخطيب، إن جدول أعمال الاجتماع تضمن استعراض الاستعدادات النهائية لانطلاق المنتدى العلمي الأول لضمان الجودة، المزمع انعقاده يوم الإثنين المقبل الموافق ٢٨ من ديسمبر الجاري، موضحًا أن رئيس الجامعة وافق على تنظيم ورشة عمل بعنوان "آفاق الاستثمار وريادة الأعمال بجامعة سوهاج.. الوضع الراهن والرؤية المستقبلية"، وذلك في مارس ٢٠٢١م، بالإضافة إلى موافقة أعضاء مجلس إدارة المركز على بدء التحضير للمؤتمر الدولي لضمان الجودة، بعنوان "الجامعة المنتجة.. الطريق إلى الاستدامة المالية والميزة التنافسية"، والذي سوف يعقد في أبريل ٢٠٢١ بتقنية الاتصال الهجين.