انتهاء مشاهد «أهل الكهف» في ديكور مدينة الإنتاج (صور)

احتفل صنّاع فيلم "أهل الكهف" بانتهاء تصوير مشاهد الديكور الرئيسي للعمل،الذي يشهد معظم الأحداث المحركة له وذلك بمدينة الإنتاج الإعلامي."أهل الكهف" بطولة خالد النبوي، غادة عادل، خالد الصاوي، محمود حميدة، محمد ممدوح، محمد فراج، أحمد عيد، ريم مصطفى، مصطفى فهمي، بيومي فؤاد، أحمد فواد سليم، صبري فواز، هاجر أحمد ومن تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج عمرو عرفة وإنتاح وليد منصور الذي حصل على أفضل منتج في 2020 بمهرجان دير جيست والفضائيات العربية.ويعد "أهل الكهف" التعاون الثاني أيمن بهجت قمر والمنتج وليد منصور بعد النجاح الكبير الذي حققه فيلم البدله الذي تخطت إيراداته 70 مليون جنيه.ومن المقرر أن يتم تنفيذ باقي ديكوات "أهل الكهف" داخل أحد استوديوهات الهرم.