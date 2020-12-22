محافظ الفيوم: استغلال المنطقة المحيطة بمقابر سنهور لإنشاء موقف سيارات

محافظ الفيوم: استغلال المنطقة المحيطة بمقابر سنهور لإنشاء موقف سيارات
الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 06:10 م
الفيوم - زينب علاءطباعة
قام الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، بتفقد أعمال حملة النظافة المكبرة بقرية سنهور القبلية التابعة لمركز سنورس، بحضور المهندس أيمن عزت سكرتير عام المحافظة المساعد، والأستاذ محمود هاشم رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس.
خلال الجولة، وجه محافظ الفيوم، بتكثيف أعمال النظافة، وعمل حملات دورية لرفع الإشغالات والتعديات بالطريق الرئيسي للقرية، لتيسير الحركة المرورية داخل القرية، فضلًا عن رفع كفاءة الخدمات العامة بالقرية.
كما وجه المحافظ، رئيس مركز ومدينة سنورس بسرعة الانتهاء من رفع أكوام القمامة والأتربة بالمنطقة المحيطة بمقابر قرية سنهور القبلية، لاستغلالها في إنشاء موقف للسيارات وسويقة عامة لخدمة أهالي القرية، فضلًا عن تكثيف المرور الدوري على المقاهي والمحال التجارية والمطاعم للتأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية والقرارات الوزارية وأوقات العمل، وكذا رفع إشغالات المقاهى والمحال من الشوارع.
خلال الجولة، وجه محافظ الفيوم، بتكثيف أعمال النظافة، وعمل حملات دورية لرفع الإشغالات والتعديات بالطريق الرئيسي للقرية، لتيسير الحركة المرورية داخل القرية، فضلًا عن رفع كفاءة الخدمات العامة بالقرية.
كما وجه المحافظ، رئيس مركز ومدينة سنورس بسرعة الانتهاء من رفع أكوام القمامة والأتربة بالمنطقة المحيطة بمقابر قرية سنهور القبلية، لاستغلالها في إنشاء موقف للسيارات وسويقة عامة لخدمة أهالي القرية، فضلًا عن تكثيف المرور الدوري على المقاهي والمحال التجارية والمطاعم للتأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية والقرارات الوزارية وأوقات العمل، وكذا رفع إشغالات المقاهى والمحال من الشوارع.