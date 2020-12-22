محافظ الفيوم: استغلال المنطقة المحيطة بمقابر سنهور لإنشاء موقف سيارات

قام الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، بتفقد أعمال حملة النظافة المكبرة بقرية سنهور القبلية التابعة لمركز سنورس، بحضور المهندس أيمن عزت سكرتير عام المحافظة المساعد، والأستاذ محمود هاشم رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس.خلال الجولة، وجه محافظ الفيوم، بتكثيف أعمال النظافة، وعمل حملات دورية لرفع الإشغالات والتعديات بالطريق الرئيسي للقرية، لتيسير الحركة المرورية داخل القرية، فضلًا عن رفع كفاءة الخدمات العامة بالقرية.كما وجه المحافظ، رئيس مركز ومدينة سنورس بسرعة الانتهاء من رفع أكوام القمامة والأتربة بالمنطقة المحيطة بمقابر قرية سنهور القبلية، لاستغلالها في إنشاء موقف للسيارات وسويقة عامة لخدمة أهالي القرية، فضلًا عن تكثيف المرور الدوري على المقاهي والمحال التجارية والمطاعم للتأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية والقرارات الوزارية وأوقات العمل، وكذا رفع إشغالات المقاهى والمحال من الشوارع.