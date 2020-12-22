محافظ الفيوم يوجه بتوفير فرصة عمل لأحد المكفوفين بالقطاع الخاص

محافظ الفيوم يلتقي عددًا من المواطنين لبحث مطالبهم
محافظ الفيوم يوجه بتوفير فرصة عمل لأحد المكفوفين بالقطاع الخاص
الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 06:09 م
الفيوم - زينب علاءطباعة
عقب لقاءه بعددٍ من التنفيذيين بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس، التقى الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بعددٍ من الأهالي، للاستماع إلى مطالبهم وشكواهم لإيجاد الحلول المناسبة لها، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمهندس أيمن عزت السكرتير العام المساعد لمحافظة الفيوم، والأستاذ محمود هاشم رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس، والأستاذ رفعت ضاوي عضو مجلس النواب، ووكلاء الوزارة ومديري المديريات، ورؤساء القطاعات.
وأوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن المحافظ التقى بعددٍ من الشباب والسيدات الأولى بالرعاية، يرغبون في العمل وفتح مجالات للرزق تعينهم على مطالب الحياة، حيث وجه المحافظ بتوفير فرص عمل للشباب بشركات ومصانع القطاع الخاص، فضلًا عن توفير مشروعات صغيرة للأسر الأولى بالرعاية من خلال إدارة التنمية بالديوان العام للمحافظة، ومبادرة مشروعك، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
ووجه محافظ الفيوم رئيس مجلس مدينة سنورس بدراسة ترخيص كشك لإحدى السيدات المعيلات التي ترعى طفلًا من ذوي الاحتياجات الخاصة بقرية مطرطارس نظرًا لظروفها المعيشية الصعبة، ووجه بتوفير فرصة عمل لأحد المكفوفين من قرية بني صالح التابعة لمركز الفيوم بالقطاع الخاص.
كما وجه المحافظ وكيل وزارة التضامن الإجتماعي، بدراسة توفير معاش استثنائي لإحدى السيدات الأولى بالرعاية بقرية ابهيت الحجر لمساعدتها على مطالب الحياة.
وأوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن المحافظ التقى بعددٍ من الشباب والسيدات الأولى بالرعاية، يرغبون في العمل وفتح مجالات للرزق تعينهم على مطالب الحياة، حيث وجه المحافظ بتوفير فرص عمل للشباب بشركات ومصانع القطاع الخاص، فضلًا عن توفير مشروعات صغيرة للأسر الأولى بالرعاية من خلال إدارة التنمية بالديوان العام للمحافظة، ومبادرة مشروعك، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
ووجه محافظ الفيوم رئيس مجلس مدينة سنورس بدراسة ترخيص كشك لإحدى السيدات المعيلات التي ترعى طفلًا من ذوي الاحتياجات الخاصة بقرية مطرطارس نظرًا لظروفها المعيشية الصعبة، ووجه بتوفير فرصة عمل لأحد المكفوفين من قرية بني صالح التابعة لمركز الفيوم بالقطاع الخاص.
كما وجه المحافظ وكيل وزارة التضامن الإجتماعي، بدراسة توفير معاش استثنائي لإحدى السيدات الأولى بالرعاية بقرية ابهيت الحجر لمساعدتها على مطالب الحياة.