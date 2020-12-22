تعرف على الموعد الرسمي لإعلان نتيجة الشهادة السودانية 2020

انتهى طلاب الثانوية العامة السودانية 2020 من امتحانات الشهادة الثانوية 2020 لمواد اللغة العربية والرياضيات واللغة الإنجليزية والفرنسية والكيمياء والفيزياء والأحياء وغيرها، وبدأوا في البحث عن نتيجة الشهادة السودانية 2020 عبر موقع وزارة التربية والتعليم www.moe.gov.sd.

وفي إطار البحث عن الموعد الرسمي لإعلان نتيجة الشهادة السودانية يقدم "الدستور" موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة السودانية 2020 وفقًا لما تم نشره عبر موقع وزارة التربية والتعليم السوداني وموعد الإعلان عن نسب النجاح وانتهاء أعمال التصحيح والمراجعة والرصد.





موعد الإعلان عن نتيجة الشهادة السودانية 2020

أشار سامي البقاري مدير المكتب التنفيذي في وزارة التربية والتعليم، إلى قرب انتهاء أعمال تصحيح أوراق امتحانات الشهادة السودانية 2020 لجميع طلاب الثانوية العامة بجميع المحافظات، حيث يجري أكثر من 1200 معلم أعمال التصحيح والمراجعة والرصد، مؤكدا حصول المعلمين على نسب مكافآت عالية هذا العام تقدم 400% فيما يعادل 40 ألف جنيه لكل معلم.

وتابع: "يصعب الآن تحديد يوم بعينه لظهور نتيجة الشهادة السودانية 2020 لكن من المرجح ظهورها في خلال شهر في يناير 2021 وتحديد نسب نجاح الطلاب في جميع المحافظات وحصر الطلبة والطالبات الأوائل ثم إعلان نتيجة الثانوية السودانية 2020 عبر موقع وزارة التربية والتعليم الإلكتروني".

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن نسب النجاح مرتفعة في جميع ولايات السودان (دارفور، كسلا، الخرطوم، شرق دافور، غرب دارفور، النيل الأبيض، البحر الأحمر)، وغيرها في باقي الولايات.





الاستعلام عن نتيجة الشهادة السودانية 2020 برقم الجلوس

من هنــــــا الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي

ثم اختر نتائج الشهادة الثانوية السودانية 2020

ادخل رقم الجلوس وبعدها الرقم الوطني، اضغط استعلام