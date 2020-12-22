انقطاع مياه الشرب لصيانة خزانين بالمحمودية في أسوان

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان، أنه نظرًا لقيام الهيئة القومية بأعمال الصيانة للقضاء على التسريبات والعيوب بعدد 2 خزان بالمحمودية، واللذىن لم تتم صيانتهما منذ عام 2008، حيث تنفيذ هذه الأعمال سيكون على مدار شهر بدءًا من اليوم، وبالتالى سينخفض ضخ المياه بنسبة 50%.وبناءً عليه سيتم قطع مياه الشرب بالتناوب من 6 إلى 8 ساعات للمناطق الآتية: (المناطق والأحياء السكنية الواقعة على طريق السادات – منطقة المحمودية – منطقة الصداقة الجديدة).ولذا تهيب الشركة بالمواطنين والجهات الخدمية المعنية بتوفير احتياجاتهم واحتياجات المواقع الخدمية من مياه الشرب خلال ساعات انقطاع المياه بالتناوب.