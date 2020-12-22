انقطاع مياه الشرب لصيانة خزانين بالمحمودية في أسوان
الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 06:34 م
أسوان_إسراء توفيقطباعة
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان، أنه نظرًا لقيام الهيئة القومية بأعمال الصيانة للقضاء على التسريبات والعيوب بعدد 2 خزان بالمحمودية، واللذىن لم تتم صيانتهما منذ عام 2008، حيث تنفيذ هذه الأعمال سيكون على مدار شهر بدءًا من اليوم، وبالتالى سينخفض ضخ المياه بنسبة 50%.
وبناءً عليه سيتم قطع مياه الشرب بالتناوب من 6 إلى 8 ساعات للمناطق الآتية: (المناطق والأحياء السكنية الواقعة على طريق السادات – منطقة المحمودية – منطقة الصداقة الجديدة).
ولذا تهيب الشركة بالمواطنين والجهات الخدمية المعنية بتوفير احتياجاتهم واحتياجات المواقع الخدمية من مياه الشرب خلال ساعات انقطاع المياه بالتناوب.
وبناءً عليه سيتم قطع مياه الشرب بالتناوب من 6 إلى 8 ساعات للمناطق الآتية: (المناطق والأحياء السكنية الواقعة على طريق السادات – منطقة المحمودية – منطقة الصداقة الجديدة).
ولذا تهيب الشركة بالمواطنين والجهات الخدمية المعنية بتوفير احتياجاتهم واحتياجات المواقع الخدمية من مياه الشرب خلال ساعات انقطاع المياه بالتناوب.