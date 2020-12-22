جازبروم نفط الروسية تعيد تشغيل آبار بغرب سيبيريا

قال ألكسندر ديوكوف الرئيس التنفيذي لشركة جازبروم نفط الروسية الثلاثاء، إن الشركة ستبدأ زيادة الإنتاج عن طريق إعادة تشغيل آبار متوقفة في غرب سيبيريا بما ينسجم مع الخطط المتفق عليها في إطار مجموعة أوبك+.رحب ديوكوف بقرار أوبك+ زيادة الإنتاج تدريجيا 500 ألف برميل يوميا من أول يناير.تعتزم روسيا زيادة إنتاجها 125 ألف برميل يوميا.وقال ديوكوف إن الطلب العالمي على النفط قد يعود إلى مستويات ما قبل الأزمة بحلول أوائل إلى منتصف 2022.جازبروم نفط هي الذراع النفطية لمنتج الغاز جازبروم.