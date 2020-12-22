فرج عامر يطالب بتطبيق الحظر الجزئي لمواجهة السلالة الجديدة لكورونا

أكد المهندس فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة، أن السلالة الجديدة لفيروس كورونا القاتل تُعتبر من أكثر السلالات انتشارا من غيرها وأكثرها خطرًا على المواطنين، والدليل الأكبر على ذلك هو إعلان وزارة الصحة والسكان، بشكل يومي عن ارتفاع معدلات الإصابة والوفيات على مستوى الجمهورية، ولذلك لابد على جميع المواطنين الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة الفيروس، خاصة مع دخل مصر الموجة الثانية.وطالب رئيس الصناعة، خلال البيان الصادر له، حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، بتشديد الرقابة في الشارع المصري، للتأكد من مدى تطبيق القرارات الاحترازية المُعلن عنها من قبل الحكومة خلال الأيام الماضية؛ تفاديًا لارتفاع معدلات الإصابة بشكل يومي.وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن القلق الأكبر الآن هو عندما يتحور الفيروس من خلال تغيير البروتينات على سطحه كي يساعد في الإفلات من العقاقير أو جهاز المناعة، مُشددًا على ضرورة تطبيق الحظر الجزئي في الشوارع والطرق في حالة عدم التزام المواطنين بكافة الإجراءات، حتى لا يتطور الأمر.