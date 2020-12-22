تخطيط وتنفيذ.. كيف نجحت الدولة في النهوض بالتعليم العالي؟

• تحول الجامعات المصرية إلى مجتمع المعرفة الرقمي

• بناء الجامعات الجديدة

• تحرك مصر 9 مراكز في مؤشر الجودة

منذ 4 سنوات وضعت وزارة التعليم العالي خطتها لتطوير منظومة التعليم العالي كجزء من خطة إلى تحقيق التنمية الشاملة التي تتوافق مع استراتيجية الدولة 2030، والتي تعتمد على الابتكار والمعرفة، واستثمار عبقرية المكان والإنسان والارتقاء بجودة حياة المصريين، وبدأت بتنفيذها باحترافية."الدستور" عرضت القصة الكاملة لتطوير الجامعات المصرية خلال السنوات القليلة الماضية.في عام 2016 أعلن الدكتور أشرف الشيحي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خطة الحكومة لتطوير التعليم العالي 2030، والتي ارتكزت على تحول الجامعات إلى مجتمع المعرفة ضمن خطة التنمية المستدامة.واعتمدت الاستراتيجية على بناء كفاءات بشرية متسقة مع احتياجات سوق العمل بما يدفع الاقتصاد نحو التنمية المستدامة، من خلال تقديم خدمة تعليمية تربوية وبحثية بمستوى جودة ملائم ومرن، وزادت موازنة التعليم العالي والبحث العلمي في عام 20202021 بنسبة 160%، حيث وصلت لـ 65 مليار جنيه مقارنة بـ 25 مليار جنيه عام 20142015.ورأى حسن شحاته الخبير التربوي، أن تحويل الجامعات المصرية إلى الرقمنة مواكبة للعصر الحديث، موضحًا أن الكثير من الدول اتجهت إلى نظام التعليم عن بعد لأنه هو التعليم الناجح في المستقبل، فهو يوفر مادة علمية متنوعة ومتعددة ويحسن من قدرة المتعلم في استخدام المهارات العلمية العليا، والتفسير والتعليل وإبداء الرأي والنقاش والحوار.وأوضح أن وزارة التعليم العالي اتخذت خطوات سباقة في تطبيق التعليم الرقمي من خلال تطبيق "ادرس في مصر" الذي يتضمن بيانات جميع مؤسسات التعليم العالي المعترف بها من قبل الوزارة، وهو توجه حكومي نحو تقديم خدمة تعليمية متميزة تدعم التواصل بين أطراف العملية التعليمية خاصة في المرحلة الانتقالية من الثانوية إلى الجامعة.حسن شحاتة، الخبير التربوي، رأى أن الدولة اهتمت بإنشاء الجامعات التكنولوجية كجزء من اهتمامها بتطوير منظومة التعليم العالي الذي سيكون له دور في تحقيق استراتيجية التنمية الشاملة 2030، موضحًا أن هذه الجامعات ستخرج أجيالًا من الطلاب تتماشى مع متطلبات السوق الذي تحكمه التكنولوجيا في كل المجالات.وعن إنشاء فروع للجامعات الدولية في المدن الجديدة، رأى أنها دليل على رغبة الحكومة فى الوصول بالجامعات المصرية إلى المصاف العالمي وخلق حالة من المنافسة بين الجامعات لتقديم منتج أفضل لتخريج طالب متميز وجذب الطلاب الوافدين.وزاد عدد الجامعات المصرية من 23 جامعة حكومية، تضم 391 كلية، بالإضافة إلى جامعة الأزهر التي تضم 77 كلية، بجانب 8 كليات تكنولوجية تضم 45 معهدًا فنيًا، و12 معهد فني صحي، والمعهد الفني للصناعات المتطورة، أما الجامعات الخاصة فتضم 21 جامعة خاصة تضم 126 كلية، كما أن هناك 153 من المعاهد العليا الخاصة، و3 أكاديميات، و14 معهدًا متوسطًا خاصًا، وهناك 11 فرعا للجامعة العمالية، بجانب عدد من الجامعات الأهلية والخاصة، في عام 2016.زادت الجامعات الحكومية بنسبة 17.4%، لتصل إلى 27 جامعة عام 2019-2020، مقارنة بـ 23 جامعة عام 2014-2015، فضلًا عن زيادة الكليات والمعاهد بالجامعات الحكومية بنسبة 23.2%، لتصل إلى 494 كلية ومعهد عام 2019-2020، مقارنة بـ 401 كلية ومعهد عام 2014-2015، كما تم زيادة البرامج الجديدة لتخصصات تخدم سوق العمل بنسبة 59.3%، لتصل إلى 188 برنامجًا عام 2019-2020، مقارنة بـ 118 برنامجًا عام 2014-2015.وزادت الجامعات الخاصة والأهلية بنسبة 94.4%، لتصل لـ35 جامعة عام 2019-2020، مقارنة بـ18 جامعة عام 2014-2015، حيث بلغت الاعتمادات المالية للتوسع في إنشاء الجامعات الأهلية التابعة للجامعات الحكومية 30 مليار جنيه عام 2020-2021، وجاري البدء في اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء 10 جامعات أهلية جديدة وهي (حلوان- أسيوط- بني سويف- بنها- أسوان- المنيا- المنصورة- قناة السويس- بورسعيد- سوهاج)، في حين تم تنفيذ 5 مجمعات للإبداع التكنولوجي تضم فروعًا لمعاهد التدريب التابعة لوزارة الاتصالات في جامعات حكومية، وجارى تنفيذ 6 آخرين.و إنشاء 12 كلية ومعهد بالجامعات الحكومية، بالإضافة إلى البدء في إنشاء 6 جامعات تكنولوجية جديدة ليصل الإجمالي إلى 9 جامعات، فضلًا عن البدء في إنشاء الجامعة المصرية لتكنولوجيا المعلومات بالعاصمة الإدارية الجديدة.قفزت الجامعات المصرية من 2019 إلى 2020 في معيار جودة التعليم من الرقم 51 إلى 42، وجاءت هذا التدقم نتيجة المجهودات الضخمة التي قامت بها الوزارة في تطوير الجامعات والتوسع في الجامعات الأهلية والمجمعات التكنولوجية.وتم إدراج 17 جامعة مصرية ضمن أعلى 500 جامعة في 17 تخصصًا من إجمالي 54 تخصص في تصنيف شنغهاي للتخصصات لعام 2020، بالإضافة إلى إدراج 5 جامعات مصرية في تصنيف شنغهاي للجامعات لعام 2020، ضمن أعلى 3% من قائمة جامعات العالم.