«التعليم» توجه المديريات بسرعة الانتهاء من استمارات الشهادة الإعدادية

وزعت وزارة التربية والتعليم، خطابا على مديري المديريات التعليمية، بشأن تسجيل الاستمارة الإلكترونية للتقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2020- 2021م.وشددت الوزارة في خطابها، على المديريات التعليمية بالتنبيه على المدارس الإعدادية بسرعة الانتهاء من استيفاء الاستمارة الورقية والإلكترونية وطباعة كشوف (١٢د) الإلكترونية وتسليمها للجان النظام والمراقبة التابعة لها المدارس حتى يوم 26-12-2020.علما بأن استيفاء الاستمارة الإلكترونية هي أحد إجراءات التقدم لامتحان الشهادة الإعدادية وليس بديلا عن كتابة الاستمارات الورقية بالمدارس للعام الحالي 2020-2021.