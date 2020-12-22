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الثلاثاء 22 ديسمبر 2020 الموافق 07 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

2444 إصابة و3088 شفاء بكورونا فى الأردن

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 06:37 م
كورونا في الأردن
كورونا في الأردن
وكالات
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أعلنت وزارة الصحة الأردنية، عن تسجيل 23 وفاة و2444 إصابة بفيروس كورونا المستجدّ في المملكة اليوم الثلاثاء، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 3627 والإصابات إلى 279892.

وتوزّعت الإصابات الجديدة على 777 حالة في محافظة العاصمة عمّان، و736 حالة في محافظة إربد، منها 66 حالة في الرمثا، و217 حالة في محافظة الزرقاء، و153 حالة في محافظة البلقاء، و137 حالة في محافظة عجلون، و96 حالة في محافظة المفرق، و82 حالة في محافظة العقبة، و67 حالة في محافظة جرش، و49 حالة في محافظة مأدبا، و47 حالة في محافظة الكرك، و46 حالة في محافظة الطفيلة، و37 حالة في محافظة معان، منها 5 حالات في البترا.

وأشار الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة إلى أن عدد الحالات النشطة حاليًّا وصل إلى 27009 حالات، بينما بلغ عدد الحالات الذي أُدخِل اليوم إلى المستشفيات 135 حالة، فيما غادرت 120 حالة.

ولفت إلى أن إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات بلغ (1041) حالة، في حين بلغ إجمالي عدد أسرّة العزل المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (877) بنسبة إشغال بلغت 21 بالمئة، فيما بلغ إجمالي عدد أسرّة العناية الحثيثة المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (307) بنسبة إشغال بلغت 33 %.

كما بلغ إجمالي عدد أجهزة التنفّس الاصطناعي المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (152) جهازًا بنسبة إشغال بلغت 18 %.

كما أشار الموجز إلى تسجيل 3088 حالة شفاء اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (249256) حالة.

وأضاف أن (19085) فحصًا مخبريًا أجري اليوم، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء وحتى الآن (3002173) فحصًا، لافتًا إلى أن نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم وصلت إلى قرابة 12.81%.

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