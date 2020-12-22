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الثلاثاء 22 ديسمبر 2020 الموافق 07 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

حملات مكبرة لإزالة إشغالات الطريق بأحياء الإسكندرية (صور)

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 06:09 م
حملات مكبرة لإزالة
حملات مكبرة لإزالة إشغالات الطريق
هبه عويضه
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شنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية، حملات مكبرة لإزالة إشغالات الطريق وفتح الطريق أمام المرور والمارة، والحد من تعديات الباعة الجائلين، وتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا، اليوم 22 ديسمبر 2020، تنفيذًا لتعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.

وقام حي منتزه ثان برئاسة اللواء أشرف بهجت، برفع كافة الإشغالات بحرم الطريق العام وفتح الطريق أمام المرور والمارة ورفع كافة إشغالات المحال التجارية والباعة الجائلين والتحفظ على العديد من المضبوطات بشوارع (مصطفى كامل، 45 قبلي، ميدان المندرة البحري، ميدان كوبري المندرة قبلي)، كما أزالت أجهزة الحي الحواجز الحديدية والكتل الخرسانية وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وقامت أجهزة الحي برفع كافة مخلفات القمامة والتجمعات الأرضية وتفريغ الصناديق والكناتر من شارع 45 قبلي لتجنب انتشار الأوبئة ولرفع أي معيقات لحركة المرور والمارة بالشارع.

هذا وقد طهر حي منتزه أول برئاسة المهندسة جيهان مسعود، شنايش الأمطار بشارع الفاروق، وشارع جلال حماد مع شارع فاروق عبدالوهاب، وكذا شارع أمين خيرت الغندور، وتم تدعيم شنايش شارع ابن عقيل وشارع كستانيا أمام مصنع مكرونة وادي النيل، ومتابعة أعمال مشروع الصرف الصحي الذي يتم بشارع ١٦ الإصلاح، ومشروع الصرف الصحي بشارع البصل وجارٍ الانتهاء من المطبق الأول وإنشاء المطبق الثاني بشارع ١٦ الإصلاح، وذلك منعا لحدوث أي اختناقات مرورية بالشوارع السابقة خلال موسم نوات الأمطار، هذا وقد شن حي منتزه أول حملة لمطاردة الباعة الجائلين وإزالة كافة التعديات والمخالفات بمنطقة كوبري العوايد.

وفي إطار استمرار جهود المحافظة لتحقيق الانضباط بالشارع السكندري وتفعيل القرار الصادر بشأن مواعيد فتح وغلق المحال والمطاعم والكافيهات والورش، أغلق حي وسط برئاسة اللواء علاء يوسف رئيس الحي، 3 منشآت وهي: مطعم بطريق الجيش و2 كافية بشارع أحمد قمحة، بالإضافة إلى التشديد على المحال والكافيهات لتطبيق الإجراءات الاحترازية وتفعيل مواعيد فتح وغلق المحال.

وتطبيقا لقرار المحافظ برفع السيارات المتهالكة والمتروكة على جانبي الطريق والتي تتسبب في إعاقة حركة المارة وتعطيل السيولة المرورية، قام حي العجمي برئاسة السيد موسي، برفع كافة السيارات المتهالكة بشوارع حي العجمي وايداعها وحدة التحفظ بأم زغيو، وشن حي العجمي حملة لإزالة إشغالات الطريق وتعديات الباعة الجائلين بشارع البيطاش وإسكندرية مطروح، وسوق الهانوفيل، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

هذا وشن حي شرق برئاسة محارب هيلع، حملة مسائية لإزالة إشغالات الطريق بشوارع (أحمد باشا ترك السيوف، و50 المتفرع من شارع مصطفى كامل سموحة ومسجد ناصر سموحة)؛ وخلال الحملة تمت إزالة كافة الحواجز التي تُعيق المواطنين من كتل خرسانية وحواجز حديدية ومعوقات الطريق التي تهدف لحجز أماكن السيارات، وتطبيقا لقرار مواعيد غلق المحال التي تم بدء العمل به للحد من تفشي فيروس كورونا؛ قام حي شرق بغلق منشآتين تجاريتين كائنتين في شارع اللواء أحمد علي وشارع الدلتا بمنطقة سيدي جابر لعدم اتباعهما الضوابط اللازمة.

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