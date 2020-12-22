وفاة مدير عام مركز المعلومات بالأزهر سابقًا بكورونا

توفى إسماعيل زناطير، مدير عام مركز المعلومات بمنطقة الأزهر الشريف سابقا في الغربية، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد داخل مستشفى حميات بسيون، ويجرى دفنه وتغسيله طبقا للإجراءات الاحترازية.كان الفقيد أصيب مؤخرا بأعراض الإصابة بفيروس كورونا المستجد، متمثلة في ارتفاع درجات الحرارة وسعال حاد وضيق في التنفس، وقد أجريت له التحاليل والفحوصات الطبية وتم أخذ عينة طبية منه، وجاءت النتيجة إيجابية وتأكدت الإصابة بفيروس كورونا، وجرى عزله داخل مستشفى حميات بسيون، وتدهورت حالته الصحية وتم وضعه على جهاز التنفس الصناعي إلى أن وافته المنية اليوم.