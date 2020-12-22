عادل عوض يكشف القائمة الكاملة لأبطال «بيت العيلة 3»

كشف المخرج عادل عوض عن القائمة الكاملة لصناع وأبطال الجزء الثالث من مسلسله الجديد "بيت العيلة" الذي يعود من خلاله للإخراج بعد توقف داما طويلًا.قال عوض، لـ«الدستور»، إن العمل تشارك في بطولته شيرين وهالة فاخر وإيمان السيد ومنى هلا وهى نجمة كوميدية وحسن عبدالفتاح وضياء الميرغني ومصطفى هريدي، رضا حامد وسمير غانم وسامي مغاوري وعمرو عبدالعزيز، لافتًا إلى أن هناك مفاجآت كثيرة خاصة بضيوف الشرف الذين تخطى عددهم 20 ضيفًا.اختتم مخرج "بيت العيلة؛ حديثه مؤكدًا أن العمل كوميديا اجتماعية يدخل كل بيت مصري من الحلقة الأولى، وهو مسلسل لا توجد به أي ألفاظ وهو مسلسل للعيلة بالفعل، خاصة أنه ملئ بـ"شلة كوميديانات" علي حد تعبيره.