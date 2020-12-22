298 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 214 في الكويت

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، الثلاثاء، تسجيل 298 حالة جديدة تأكد إصابتها بفيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19»، ليصل إجمالي أعداد المصابين في الكويت إلى 148507 منذ بداية الجائحة.وقالت الوزارة الكويتية في بيان لها، اليوم، إنه تم تسجيل 214 حالة شفاء جديدة، ليبلغ إجمالي المتعافين في الكويت إلى 144 ألف و356 حالة، كما سجلت الكويت حالة وفاة جديدة ليصل إجمالي الوفيات إلى 923 حالة منذ بداية الجائحة.وأوضحت الوزارة الكويتية أنه تم إجراء 5641 مسحة جديدة، ليصل إجمالي المسحات إلى مليون و228 ألفا و818، فيما بلغ إجمالي الحالات التي تتلقى الحالات 3228 حالة، وبلغ إجمالي الحالات في العناية المركزة 53.