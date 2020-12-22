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الثلاثاء 22 ديسمبر 2020 الموافق 07 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

298 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 214 في الكويت

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 06:18 م
كورونا في الكويت
كورونا في الكويت
نيفين أشرف
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أعلنت وزارة الصحة الكويتية، الثلاثاء، تسجيل 298 حالة جديدة تأكد إصابتها بفيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19»، ليصل إجمالي أعداد المصابين في الكويت إلى 148507 منذ بداية الجائحة.

وقالت الوزارة الكويتية في بيان لها، اليوم، إنه تم تسجيل 214 حالة شفاء جديدة، ليبلغ إجمالي المتعافين في الكويت إلى 144 ألف و356 حالة، كما سجلت الكويت حالة وفاة جديدة ليصل إجمالي الوفيات إلى 923 حالة منذ بداية الجائحة.

وأوضحت الوزارة الكويتية أنه تم إجراء 5641 مسحة جديدة، ليصل إجمالي المسحات إلى مليون و228 ألفا و818، فيما بلغ إجمالي الحالات التي تتلقى الحالات 3228 حالة، وبلغ إجمالي الحالات في العناية المركزة 53.

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